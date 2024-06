La Polonaise s'est offert un quatrième titre porte d'Auteuil, le troisième consécutif, samedi, en balayant l'Italienne Jasmine Paolini en une heure et huit minutes (6-2, 6-1).

Cette fois, elle n'a pas tremblé. Après un sacre en trois sets et en 2h46 un an auparavant contre Karolina Muchova (6-2, 5-7, 6-4), Iga Swiatek a remis les pendules à l'heure pour s'offrir un quatrième titre à Roland-Garros, samedi 8 juin. Un succès final 6-2, 6-1 en 1h08 contre Jasmine Paolini, plus semblable à ses deux premiers porte d'Auteuil (6-4, 6-1 contre Sofia Kenin en 2020 et 6-1, 6-3 contre Coco Gauff en 2022) qui vient conforter sa domination sur l'ocre parisienne.

L'Italienne n'aura rivalisé qu'en début de match contre la reine des lieux, breakant même la première pour prendre les devants à 2-1. Un outrage pour la désormais quadruple lauréate de la coupe Suzanne-Lenglen, dont la réponse a été brutale. Dix jeux consécutifs remportés plus tard, Iga Swiatek n'était plus qu'à une unité de son nouveau sacre (6-2, 5-0). La numéro 1 mondiale n'aura donc été chahutée qu'au deuxième tour par Naomi Osaka, contre qui elle a dû sauver une balle de match, avant de dérouler sur le reste du tournoi.