Roland-Garros : l'alcool désormais interdit dans les gradins

Face au comportement irrespectueux de certains spectateurs de Roland-Garros, Amélie Mauresmo, la directrice du tournoi, a pris la décision d'interdire l'alcool dans les tribunes, jeudi 30 mai.

Désormais, l'alcool n'est plus autorisé dans les tribunes de Roland-Garros, afin d'éviter les débordements de certains supporters. "Si un spectateur veut interrompre le jeu tout d'un coup, ce n'est pas acceptable", a déclaré Amélie Mauresmo, la directrice du tournoi du Grand-Chelem, jeudi 30 mai. Ces mesures ont été prises en réaction au coup de gueule du joueur belge David Goffin, après sa victoire sur le Français Giovanni Mpetshi Perricard.

"On m'a craché un chewing-gum", confie David Goffin

"On sait que ça fait maintenant un an ou deux que le public devient de plus en plus irrespectueux. Pour la première fois, on m'a craché un chewing-gum, en me relevant de ma chaise, au changement de côté. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller", regrette David Goffin. Le comportement intempestif de certains spectateurs a aussi été déploré par la joueuse n°1 mondiale, la Polonaise Iga Swiatek.