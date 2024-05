Roland-Garros : Alizé Cornet, Richard Gasquet, Alexandre Müller, mais pas Dominic Thiem... Les "wild-cards", très françaises, dévoilées

A douze jours du début du tournoi principal, et six jours des qualifications, la Fédération Française de Tennis (FFT) a annoncé, mardi 14 mai, à quels joueurs et joueuses elle attribuait ses wild cards (invitations) pour Roland-Garros 2024. Alizé Cornet, qui prendra sa retraite à l'issue du tournoi, et Richard Gasquet, récemment sorti du top 100 mondial, en font logiquement partie.

Chez les dames, avec un classement mondial pris en compte au 6 mai dernier, Alizé Cornet sera accompagnée dans le tableau final par Chloé Paquet (133e), Fiona Ferro (149e), Jessika Ponchet (155e), Elsa Jacquemot (158e) et Kristina Mladenovic (220e). Lois Boisson, 152e mondiale, particulièrement en forme sur terre battue cette saison avec 23 victoires pour une seule défaite, et qui avait demandé une wild card, s'est blessée au genou gauche lundi.

Du côté des messieurs, la surprise du Masters 1000 de Rome, Alexandre Müller (109e), obtient, comme Richard Gasquet, une invitation pour le tableau principal. Ils sont rejoints par Giovanni Mpetshi Perricard (123e), Harold Mayot (130e), Terence Atmane (137e) et Pierre-Hugues Herbert (140e). Lucas Pouille, 229e joueur mondial, devra lui passer par les qualifications.

Pas de Dominic Thiem, deux fois finaliste et désormais 117e mondial

La FFT a donc fait le choix de n'inviter que des joueurs français pour le tableau principal, en dehors des deux wild cards réservées à deux joueurs australien et américain (Adam Walton et Nicolas Moreno de Alboran) et à deux joueuses australienne et américaine (Alja Tomljanovic et Sachia Vickery). Elles s'inscrivent dans le cadre des accords de réciprocité qui la lient aux fédérations australienne et américaine.

Ces choix feront parler puisque des joueurs étrangers comme Dominic Thiem, finaliste en 2018 et 2019 à Roland-Garros, mais qui a ensuite plongé au classement mondial en raison d'un poignet douloureux, et qui prendra sa retraite à la fin de la saison, n'en font pas partie. Comme lui, Diego Schwartzmann, Simona Halep, Caroline Woznicacki ou encore Emma Raducanu seront obligés d'attendre des forfaits ou de passer par les qualifications pour espérer atteindre le tableau final.