Roland-Garros 2024 : dernière Française en lice, Varvara Gracheva se qualifie pour les premiers huitièmes de finale de sa carrière

Elles se sont rendu coup pour coup au premier set. Et il n'y a pas vraiment eu match dans le deuxième. Résultat, il y aura bel et bien deux Français en deuxième semaine de Roland-Garros. Après Corentin Moutet dans le tableau masculin, c’est Varvara Gracheva (23 ans) qui est parvenue à se qualifier en huitièmes de finale des Internationaux de France pour la première fois de sa carrière grâce à sa victoire face à la Roumaine Irina-Camelia Begu (127e mondiale) en deux sets (7-5, 6-3), samedi 1er juin, sur le court Suzanne-Lenglen.

Il a fallu attendre quelques jeux avant que l'une des joueuses ne se détache vraiment en première manche. Lorsque Varvara Gracheva breakait sur le premier service de son adversaire, cette dernière debreakait dans la foulée. Et inversement, quand la Roumaine est parvenue à prendre le service de son adversaire, la Française s'est reprise dans la foulée. Varvara Gracheva s’est montrée particulièrement solide sur son coup droit, parfois dévastateur en long de ligne ou croisé, mais aussi souvent fautif (18 fautes au total). Il a quand même fallu patienter jusqu'à la fin du set pour que la Française prenne définitivement l’avantage sur une double faute d'Irina-Camelia Begu.

Et pendant que Varvara Gracheva prenait confiance à la fin du premier set, bien aidée par les tribunes parfois survoltées du Suzanne-Lenglen, Irina-Camelia Bégu, elle, ne cessait d’en perdre, multipliant les fautes directes (30). La Française n’a pas laissé passer sa chance, s’est montrée bien plus offensive, et a mené jusqu’à 4-0 dans la seconde manche. Sursaut d’orgueil oblige, Irina-Camelia Begu s’est offert un premier debreak puis un jeu blanc pour le 5-3. Ce qui n’a pas perturbé Varvara Gracheva qui est restée concentrée sur la balle de match. Une seule aura donc suffi pour permettre à la joueuse tricolore de se hisser pour ses premiers huitièmes de finale porte d'Auteuil. Elle affrontera la gagnante du match entre Mira Andreeva et Peyton Stearns.