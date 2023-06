Roland-Garros 2023 : exploit de Karolina Muchova qui s'offre la numéro 2 mondiale Aryna Sabalenka pour se qualifier en finale

La Tchèque s'est qualifiée, jeudi, pour sa première finale dans un tournoi du Grand Chelem.

La belle surprise. Alors qu'elle n'avait jamais dépassé le troisième tour de Roland-Garros, Karolina Muchova a battu, jeudi 8 juin, la numéro 2 mondiale Aryna Sabalenka en trois manches très disputées (7-6[7/5], 6-7[5-7], 7-5 et 3h13 de jeu) et validé dans le même temps son billet pour la finale. Sur un court Philippe-Chatrier acquis à sa cause, la Tchèque, 43e mondiale avant le tournoi, a réalisé le plus bel exploit de sa carrière puisqu'elle disputera, samedi après-midi porte d'Auteuil, sa première finale en Grand Chelem. Elle y affrontera la numéro 1 mondiale et tenante du titre, Iga Swiatek, ou l'autre sensation de la quinzaine parisienne, la Brésilienne Beatriz Haddad Maia (n°14).

Celle-ci, personne ne l’avait vue venir. Tranquillement, durant cette quinzaine parisienne très ensoleillée, Karolina Muchova a fait son petit bonhomme de chemin, en sortant dès son entrée en lice l’ancienne demi-finaliste, et 8e mondiale, Maria Sakkari. Ensuite, la Tchèque n’a plus fait parler d’elle. Enfin, jusqu’à cette incroyable demi-finale évidemment. Surtout, en se qualifiant, avec la manière qui plus est, en finale des Internationaux de France, la 43e mondiale est devenue la quatrième femme de l’histoire, sous l’ère Open, la moins bien classée pour une finaliste de Roland-Garros. Seules Iga Swiatek (53e en 2020), Jelena Ostapenko (47e en 2017) et enfin Renata Tomanova (47e en 1976) avaient fait mieux jusqu’à maintenant.

L'irrationnel s'est emparé du Chatrier

Cela place ainsi le curseur de son authentique exploit parmi les plus beaux parcours dans l’histoire du tournoi. Et pour y parvenir, il a fallu sortir une performance XXL contre l'infaillible Aryna Sabalenka, digne des fameux "combats du siècle". Celui entre ces deux femmes aura été de toute beauté, maiset la justesse sans faille de la Tchèque a fini par payer face à la frappe de mule de son adversaire. Durant toute la partie, l’issue semblait indécise, et même au moment où la numéro 2 mondiale menait 5-2 dans la troisième manche, dans les travées du court Philippe-Chatrier, on sentait que rien n’était forcément joué en sa faveur.

"Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, a avoué Karolina Muchova, très émue au micro du Central, quelques instants après son exploit. Ce qu'il s'est passé, je l'explique pas. L'atmosphère, ce public... Tout ça m'a poussé à continuer à me battre." Si le twist final de cette rencontre peut difficilement s'expliquer tant la numéro 2 mondiale semblait avoir fait le plus dur en troisième manche, il faut tout de même