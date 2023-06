Roland-Garros 2023 : Beatriz Haddad Maia s'offre un nouvel exploit contre Ons Jabeur et se qualifie pour les demi-finales

Deux jours après avoir disputé le troisième match le plus long de l'histoire dans le tableau féminin, porte d'Auteuil, la Brésilienne a renversé la numéro 7 mondiale, mercredi, pour rallier le dernier carré.

Décidément, Beatriz Haddad Maia est renversante. Pas émoussée par son huitième de finale de près de quatre heures, la tête de série numéro 14 a retrouvé les ressources mentales du tour précédent, lui permettant de faire tomber la numéro 7 mondiale, Ons Jabeur. La Brésilienne s’est finalement imposée en trois manches (3-6, 7-6[5], 6-1) et 2h29 de jeu, mercredi 7 juin, pour se qualifier en demi-finale de Roland-Garros, sa première en carrière dans un tournoi du Grand Chelem. Elle affrontera la vainqueure du choc attendu entre Iga Swiatek et Coco Gauff, remake de la finale 2022.

Haddad Maia, la marathonienne

Ne cherchez plus, la marathonienne de l’ocre parisien, cette année, est brésilienne et s’appelle Beatriz Haddad Maia. Outre son premier tour, expéditif (1h04), la tête de série n°14 a toujours eu besoin d’une victoire en trois manches, passant beaucoup de temps à chaque fois sur la terre battue parisienne (2h43 au 2e tour et 2h48 au 3e tour) avec, en point d'orgue, ce match fou de 3h51 en huitièmes contre l'Espagnole Sara Sorribes Tormo. Du coup, le public du court Philippe-Chatrier, d'abord acquis à la cause d'Ons Jabeur - très appréciée porte d'Auteuil -, a rapidement compris qu'il assistait à la consécration d'une joueuse pas vraiment attendue avant la quinzaine.

Car Beatriz Haddad Maia, à 27 ans, n'avait jamais dépassé le deuxième tour d'un Grand Chelem et vient de se qualifier pour sa première demi-finale. C'est dire l'exploit accompli par la longiligne brésilienne (1,85m), à la mobilité pourtant déroutante et qui, il n'y a plus le moindre doute désormais, peut compter sur une force mentale redoutable. Même si elle a souvent failli sur son jeu de service (12 balles de break concédées) contre la Tunisienne, la Brésilienne n'a jamais paniqué et toujours cru en elle. Et quand elle a compris que son adversaire pouvait dérailler, surtout sur sa mise en jeu (51% de première balles), elle en a parfaitement profité.

D'abord en fin de deuxième manche, dans un tie break rondement mené. Et surtout dans l'ultime set de la partie. Le moment choisi par Beatriz Haddad Maria pour accélérer et étouffer la finaliste 2022 de Wimbledon et l'US Open. Rapidement devant avec un double break, elle a surtout éteint les espoirs de son adversaire dans un sixième jeu interminable (5-1). Trop pour Ons Jabeur, mais pile ce qu'il fallait pour la Brésilienne qui confirme qu'elle joue, à l'occasion des ces Internationaux de France, son meilleur tennis. Il faudra encore monter d'un cran en demi-finale puisqu'elle affrontera l'une des deux dernières finalistes, Iga Swiatek ou Coco Gauff.