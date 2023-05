Roland-Garros 2023 : "À 0-3, je me suis dit que je n'avais pas gagné un match depuis que je suis papa", s'émeut Gaël Monfils après sa victoire renversante

Mené dans le cinquième set (4-0) par Sebastian Baez, le Français a réussi à trouver l'énergie pour s'imposer au bout de la nuit face au 42e mondial, mardi au 1er tour.

Des crampes, des sourires et des grimaces. Gaël Monfils, comme souvent, a tout fait dans ce match devant son public. Pour son entrée en lice à Roland-Garros, il n'avait pas la tâche facile contre l'Argentin Sebastian Baez, 22 ans et 42e mondial, lui qui n'avait plus gagné un match complet depuis le mois d'août dernier (il a remporté une seule rencontre sur abandon depuis). Mais fidèle à sa réputation, il est allé au bout de lui-même pour s'imposer (6-3, 3-6, 5-7, 6-1, 7-5).

"Vous l'avez fait ! C'est grâce à vous ! Je ne sais même pas quoi dire, poussé par le public j'ai eu un nouveau souffle. Des gens ont crié et je me suis dit : 'allez, on y va encore'. C'est exceptionnel, je n'ai pas de mots", a-t-il soufflé sur le court à l'adresse du public, quelques secondes après la fin de ce match épique. Au fond du trou dans ce début d'ultime manche, où a-t-il été cherché cette force de gagner chaque point, chaque jeu, d'y croire encore et de passer outre les douleurs ? "La vérité, à trois zéro, presque quatre, je me suis dit : 'je n'ai pas gagné un match depuis que je suis papa et ma fille est à Paris'. Donc c'était le moment, a-t-il confié. Je me suis encore plus lâché, je me suis mis à déconner dans ma tête, à être moins dans le match. J'ai pris l'énergie du public, j'ai commencé à croire en moi. Les coachs me disaient des choses, je leur disais des choses. On a tout fait, on a rien fait. Mais je n'ai pas les mots."

Au bout de l'effort, il a déjà lancé une invitation : "On va essayer de faire une autre belle fête au deuxième tour". Holger Rune, sixième joueur mondial et prochain adversaire de "la Monf'", est prévenu.