Roland-Garros 2022 : les cinq combats les plus marquants de Gilles Simon sur la terre battue parisienne

C'est la der de Gilles Simon à Paris. Après sa défaite contre Marin Cilic au 3e tour de Roland-Garros 6-0, 6-3, 6-2 samedi 28 mai, il ne foulera plus la terre battue parisienne, où il a atteint par trois fois les huitièmes de finale. Le Niçois de 37 ans a annoncé avant Roland-Garros que cette édition 2022, la 17e de sa carrière, serait sa dernière avant de mettre le cap vers d'autres cieux à la fin de la saison. Comme son ami Jo-Wilfried Tsonga, il a disputé des rencontres marquantes porte d'Auteuil. Franceinfo: sport vous propose de revivre cinq d'entre elles.

2013 : le réveil fatal de Roger Federer

Il s'est permis de rêver le temps de deux sets. En huitièmes de finale, en 2013, Gilles Simon est opposé à Roger Federer, alors numéro trois mondial. Un choc quasi-insurmontable, bien que le Français ait déjà battu deux fois le Suisse en 2008. Tout avait pourtant bien commencé pour le Tricolore ce jour-là. Survolté, il avait remporté les deux premières manches face à un Federer sans solution.

Mais, finalement, la machine helvète, redoutable de précision, a fini par se mettre en place. Roger est redevenu Federer et a enchaîné les jeux. Après presque trois heures de bataille, la victoire a échappé à Gilles Simon, qui a néanmoins eu deux balles de débreak lorsque son adversaire servait pour le match (1-6, 4-6, 6-2, 6-2, 6-3).

Le Français a bien failli, ce jour-là, mettre fin aux 36 quarts de finale consécutifs disputés par le Suisse, qui a signé son 900e succès en carrière avec cette victoire et rejoint un autre Tricolore au tour suivant : Jo-Wilfried Tsonga. "Je suis très triste. C’était un gros match et j’aurais aimé le gagner. Mais Roger, c’est un énorme champion", a souligné Simon à l'issue de la rencontre.

Roger Federer et Gilles Simon se congratulent après leur bataille au troisième tour de Roland-Garros, le 2 juin 2013. (MARTIN BUREAU / AFP)

2012 : le bourreau Stanislas Wawrinka

4h37. C'est la durée du match qui a opposé, au troisième tour de Roland-Garros 2012, Gilles Simon et Stan Wawrinka. Les trois premiers sets ont d'ailleurs été d'une intensité rare. Et rien ne semblait joué d'avance. Car, bien que vainqueur du premier set, Stan "The man" a ensuite concédé les deux suivants au tie-break face à un Simon porté par la foule.

Physiquement, et tactiquement, l'Helvète, quart de finaliste quelques semaines avant à Monte-Carlo, a ensuite été le plus fort. Il a pris l'ascendant sur le Niçois, qui a finalement craqué au bout des cinq sets. Les deux dernières manches ont logiquement été à l'avantage de Wawrinka, qui l'a emporté (7-5, 6-7, 6-7, 6-3, 6-2) et a rejoint Jo-Wilfried Tsonga en huitièmes de finale.

Pour Simon, qui concédait sa 10e défaite de rang, c'est encore "une défaite qui fait mal. C'est un peu le bal des occasions manquées."

Stanislas Wawrinka savoure sa victoire face à Gilles Simon au troisième tour de Roland-Garros, le 1er juin 2012. (PASCAL GUYOT / AFP)

2014 : la puissance de Raonic

Le géant canadien était en train d'atteindre le sommet de son art à ce moment de sa carrière. Tête de série numéro 8 de Roland-Garros en 2014, demi-finaliste à Madrid quelques jours avant, Milos Raonic s'est présenté en favori face à Gilles Simon. Mais d'un succès presque assuré est ressortie une vraie bataille. Après plus de trois heures de jeu et cinq sets disputés, c'est la puissance de Raonic qui l'a emporté face à l'endurance de Simon (4-6, 6-3, 2-6, 6-2, 7-5).

Sur le court Philippe-Chatrier, ce jour-là, "Gillou" a bien failli créer l'exploit, encore une fois, puisque le 30e mondial a mené deux sets à un, et a égalisé à 5 jeux partout dans le cinquième set. Mais, finalement, le 30e mondial a dû rendre les armes pour la deuxième fois en deux ans au troisième tour et en cinq sets, un an après la défaite subie face à Roger Federer. "Cela fait trois ans que je tombe sur un grand joueur, a-t-il regretté après sa rencontre. Là, c'est très dur. C'est beaucoup de déception."

Gilles Simon et Milos Raonic se serrent la main après la victoire du Canadien au troisième tour de Roland-Garros, le 30 mai 2014. (PASCAL GUYOT / AFP)

2015 : un troisième tour victorieux face à Nicolas Mahut

Gilles Simon avait le statut de tête de série numéro 12 et de meilleur Français au classement ATP, en 2015. Au troisième tour, il est opposé à son compatriote Nicolas Mahut, qui a réalisé un début de quinzaine de très haut niveau en sortant notamment la tête de série n°24, Gulbis, alors qu'il n'avait pas gagné un simple depuis le début de la saison.

Le spécialiste du double a poursuivi sur sa lancée face à Simon. Après un début de match maîtrisé par le mieux classé et un premier set empoché, Mahut est entré petit à petit dans sa rencontre jusqu’à s'offrir les deux manches suivantes au tie-break.

C’est ensuite que Gilles Simon, en quête d’un troisième huitième de finale à Roland-Garros, a activé le mode turbo. Le Niçois s’est réveillé et n’a plus laissé à son rival la chance d’y croire. "J'ai bien débuté, mais après, dès que je me suis crispé, il m'a agressé. J'ai mis beaucoup de temps à retrouver mon rythme. Je ne me suis relâché qu'en fin de match, avec la fatigue", a-t-il expliqué.

Il n’a concédé que cinq jeux sur les deux derniers sets et a, après un beau geste d'amitié avec Mahut, savouré son succès sur l’ocre parisienne (6-2, 6-7, 6-7, 6-3, 6-1).

Gilles Simon et Nicolas Mahut, tout sourire, se retrouvent au filet à la fin du troisième tour de Roland-Garros, le 29 mai 2015. (PATRICK KOVARIK / AFP)

2022 : l'exploit face à Carreno Busta

Il est arrivé sur le court Simonne-Mathieu avec un esprit de conquête mais aussi de jubilé. Gilles Simon, 158e joueur mondial, a annoncé que cette édition serait sa dernière. Pour son premier tour, le 24 mai, il est opposé à l’Espagnol Pablo Carreno Busta, 18e mondial, spécialiste de la terre battue battu en finale du tournoi de Barcelone par Alcaraz. Avant le match, certains disaient que ce serait le dernier de "Gillou" devant le public de la porte d‘Auteuil. Seulement voilà, il en a décidé autrement.

Gilles Simon est parfaitement entré dans son match et a empoché, comme si rien ne pouvait le toucher, les deux premières manches. Mais ensuite, Carreno Busta a activé la machine et le Français a commencé à faiblir, notamment physiquement. Il a cédé les deux sets suivants, sans grande lutte.

Et puis, à minuit passé, alors que se jouait l'ultime set de la rencontre Simon a trouvé des ressources insoupçonnées. Porté par les supporters encore présents en tribunes, le Français a décroché l’un de ses succès les plus improbables et inespérés (6-4, 6-4, 4-6, 1-6, 6-4). Pour poursuivre encore un peu son aventure à Roland-Garros.