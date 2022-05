Roland-Garros 2022 : l'exploit de Parry, Moutet plus fort que Wawrinka, la pluie stoppe Gasquet et Paire... Le résumé de la journée des Français

Après une première journée peu convaincante pour les Français à Roland-Garros, avec une seule victoire en six matchs, le bilan est plus positif, lundi 23 mai. Dans le tableau féminin notamment, trois Tricolores rejoignent le deuxième tour dont la jeune Diane Parry, tombeuse de la tenante du titre. Chez les hommes, Corentin Moutet est le seul Français parmi les six engagés à s'imposer, alors que Richard Gasquet, Benoît Paire et Arthur Rinderknech ont vu leurs matchs interrompus à cause de la pluie.

Diane Parry signe l’exploit de la journée

Après les éliminations de Ons Jabeur et de Garbine Muguruza, une nouvelle tête de série est passée à la trappe, lundi. La numéro 2 mondiale et tenante du titre, Barbora Krejcikova, a été éliminée par la Française Diane Parry en trois sets (1-6, 6-2, 6-3). A 19 ans, la Tricolore signe la meilleure performance de sa carrière.

Classée 291e l’année dernière, elle avait alors été invitée puis éliminée dès le premier tour de Roland-Garros. Depuis, elle a progressé de près de 200 places, ce qui lui a permis d'entrer directement dans le tableau final. Malmenée dans le premier set, elle a inversé la tendance et a profité du soutien du public du court Philippe-Chatrier pour éliminer la Tchèque, qui revenait à la compétition après une blessure au coude. Diane Parry affrontera la Colombienne Camila Osorio, 66e mondiale.

Léolia Jeanjean et Elsa Jacquemot font honneur à leur invitation

Toutes les deux classées au-delà de la 200e place mondiale et invitées par les organisateurs, Léolia Jeanjean et Elsa Jacquemont ont pleinement profité de l'occasion. A 26 ans, Jeanjean a remporté sa première victoire en Grand Chelem face à l’Espagnole Nuria Parrizas Diaz, 45e joueuse mondiale (6-4, 6-3).

Ancienne surdouée du tennis, qui écrasait la concurrence aux prémices de l’adolescence, Léolia Jeanjean avait vu sa progression freinée par des blessures puis par le Covid-19, avant de lancer pleinement sa carrière professionnelle en 2021. Elle peut savourer une belle victoire acquise notamment grâce à des bonnes premières balles (81% de balles gagnées sur son premier service).

Elsa Jacquemot, qui avait hérité d’un tirage plus clément, face à la Britannique Heather Watson (105e joueuse mondiale), s’est comportée en patronne sur le court 14. La Française, auteure de 41 coups gagnants, s’est imposée 6-3, 6-3, signant ainsi son premier succès dans le tableau final en trois participations. La gagnante du tournoi junior de Roland-Garros en 2020 affrontera Angelique Kerber au prochain tour.

Corentin Moutet sort Stanislas Wawrinka

Face à un Stanislas Wawrinka en phase de reprise après un an d’arrêt en raison d’une blessure au pied, Corentin Moutet a bien réagi après la perte du premier set. Le Français s’est imposé en quatre manches (2-6, 6-3, 7-6 [7-2], 6-3) contre le vainqueur de l’édition 2015. "Tout au long du match, j'ai essayé de varier mon jeu, de changer des choses, et ça a payé face à un combattant comme Stan", a-t-il confié après la rencontre.

Après deux éditions durant lesquelles il n’avait pas passé le premier tour, Moutet rejoint le deuxième tour. Il affrontera la montagne Rafael Nadal.

Océane Dodin, Manuel Guinard et Geoffrey Blancaneaux éliminés d'entrée

Quart de finaliste sur la terre battue à Lyon la semaine dernière, Manuel Guinard s'est incliné au premier tour à Roland-Garros, face à la tête de série n°10, et vainqueur du tournoi rhodanien, Cameron Norrie (7-5, 6-2, 6-0). Avec seulement 14 coups gagnants et 51 fautes directes, le Français ne pouvait espérer mieux pour sa première participation porte d'Auteuil.

Plus tôt dans la journée, Océane Dodin a été sèchement battue par l'Allemande Andrea Petkovic (6-4, 6-2). Pour la sixième fois en sept participations, la Française échoue au premier tour. A la tombée de la nuit, le seul Français issu des qualifications, Geoffrey Blancaneaux, s'est incliné en trois sets face au Hongrois Marton Fucsovics (6-2, 6-4, 6-4), malgré cinq balles de match sauvées.

Richard Gasquet, Benoît Paire et Arthur Rinderknech interrompus par la pluie

La pluie est venue se mêler aux dernières rencontres de la journée, à la tombée de la nuit. Trois Tricolores étaient alors encore sur les courts. Avant l'interruption, Richard Gasquet dominait largement le Sud-Africain Lloyd Harris (6-1, 5-2). Sur le court Simonne-Mathieu, Benoît Paire courait après le score après avoir perdu la première manche face au Biélorusse Ilya Ivashka (6-3, 1-2). Enfin, Arthur Rinderknech était lui aussi mal en point face à Alexander Bublik (6-2, 4-2).