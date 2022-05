Roland-Garros 2022 : la Française Diane Parry, 19 ans, crée l'exploit et élimine la tenante du titre, Barbora Krejcikova

Coup d'éclat porte d'Auteuil. A seulement 19 ans, la Française Diane Parry, 97e mondiale, s'est offert la tenante du titre, Barbora Krejcikova, au premier tour de Roland-Garros, lundi 23 mai. Sans solution dans une première manche pliée en une demi-heure, la Francilienne a rectifié le tir pour prendre le meilleur sur la tête de série n°2, avant de s'imposer dans un troisième set accroché après plus de deux heures de jeu (1-6, 6-2, 6-3).

>> Suivez en direct la deuxième journée de Roland-Garros

Plus rapide et puissante que Parry, Krejcikova s’est offert le double break d’entrée, pour mener quatre jeux à rien 13 minutes. La Française, beaucoup trop timorée derrière sa première balle (un point sur dix gagné sur sa première balle au premier set) ne pouvait que céder la première manche, en à peine plus d'une demi-heure.

Six jeux d'affilée inscrits

Le deuxième set a commencé comme le premier : par un break d'entrée de la Tchèque. L'affaire semblait s'acheminer vers une victoire rapide pour Krejcikova, gagnante suprise l'année passée. Mais c'était sans compter sur la rage de vaincre de Parry. Grâce à la variété de ses coups, sa qualité de service et sa longueur de balle, la Française, menée deux jeux à rien, en a compilé six consécutifs pour s'emparer de la deuxième manche. Les cartes étaient rebattues.

Portée par le public du Central, en feu malgré le temps pluvieux, la joueuse de 19 ans a confirmé qu'elle savait resister à la pression. Une nouvelle fois menée au score (2-0 0-15), Parry s’est totalement libérée dans la manche décisive pour mettre huit points successifs à Krejcikova et passer devant au score (3-2). "Ce n’est jamais facile de commencer sur le court Central. On a forcément envie de bien faire et de surjouer. Mais j’ai finalement réussi à lâcher mes coups, à jouer mon jeu, je n’avais rien à perdre et je suis vraiment contente de moi", a expliqué Parry en fin de rencontre.

Breakant au meilleur des moments (4-3), elle n’a pas laissé le stress l’envahir pour finalement l’emporter en 2h10. "J’ai toujours rêvé de pouvoir jouer sur ce court, devant le public français qui m’a clairement poussée pour remporter ce match, a souligné la Niçoise. Je suis la plus heureuse."

Meilleure performance de sa carrière

Grosse désillution en revanche pour Barbora Krejcikova. C'est la troisième fois de l'ère Open que la tenante du titre de Roland-Garros prend la porte dès son entrée en lice (après Anastasia Myskina en 2005 et Jelena Ostapenko en 2018).

De son côté, Parry, qui a fait son entrée dans le top 100 au classement WTA plus tôt en mai, réalise la plus belle performance de sa carrière. Elle égale par la même occasion son meilleur résultat porte d'Auteuil en se qualifiant pour le deuxième tour (qu'elle avait atteint en 2019 pour sa première participation), lors duquel elle affrontera la Colombienne Camila Osorio, 66e mondiale, victorieuse de l'invitée française, Harmony Tan.