Carlos Alcaraz sacré pour la première fois à Roland-Garros au terme d'une finale en cinq sets face à Alexander Zverev

Le prodige espagnol de 21 ans est devenu, dimanche, le plus jeune joueur à remporter un Grand Chelem sur toutes les surfaces, après ses titres à l'US Open 2022 et Wimbledon 2023.

Le prince de la terre battue est monté sur le trône. Carlos Alcaraz s’est adjugé son premier titre à Roland-Garros, dimanche 9 juin, en dominant Alexander Zverev en finale au terme d'une bataille longtemps indécise, où l'enjeu a semblé prendre le dessus pour les deux joueurs. Après avoir déjoué à plusieurs reprises lors de la rencontre, le 3e mondial s'est finalement imposé en cinq sets, après quatre heures d'effort (6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2).

A 21 ans et 35 jours, il remporte son troisième Grand Chelem et devient le plus jeune joueur à s'offrir un Majeur sur toutes les surfaces après avoir triomphé à l'US Open 2022 et Wimbledon 2023. Promis depuis des années à la succession de Rafael Nadal, le Murcien a remporté la première finale des Internationaux de France sans un membre du Big 3 depuis deux décennies. Comme le symbole d'une transition, alors que le roi de la terre a probablement fait ses adieux à son tournoi. L'hymne espagnol n'a sans doute pas fini de résonner sur le court Philippe-Chatrier.