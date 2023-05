Direct Roland-Garros 2023 : Parry et Ferro en piste, Swiatek et Medvedev attendus... Suivez la troisième journée

Le premier tour se poursuit et se termine à Roland-Garros, mardi, avec l'entrée en lice des vétérans tricolores Gaël Monfils et Richard Gasquet. Le Russe Daniil Medvedev lance également sa quinzaine, tout comme la Polonaise Iga Swiatek.

Les Français en nombre

Pour ce dernier jour du premier tour, 12 Français entrent en lice. Les cadres tricolores Gaël Monfils et Richard Gasquet feront leurs premiers tours de piste en fin de journée tandis que les jeunes pousses Diane Parry et Clara Burel font leur apparition dans cette quinzaine. On suivra aussi les débuts d'Hugo Gaston et Fiona Ferro sur le volcanique court n°14.

Daniil Medvedev et Iga Swiatek entrent en lice

Du côté des favoris, de nombreuses têtes d'affiche jouent ce lundi. Daniil Medvedev (n°2), Casper Ruud (n°4) ou encore Alexander Zverev (n°22) voudront se tester pour évaluer leurs ambitions. Côté femmes, la tenante du titre Iga Swiatek (n°1) débute face à Cristina Bucsa, Cori Gauff (n°6) affronte Rebeka Masarova et Ons Jabeur (n°7) lance les hostilités face à Lucia Bronzetti.

Carlos Alcaraz et Caroline Garcia au rendez-vous

Hier, Carlos Alcaraz a confirmé qu'il était bien l'un des favoris pour la victoire finale en s'imposant nettement. Dans sa partie de tableau, Novak Djokovic a signé des débuts autoritaires en y ajoutant un message politique. Caroline Garcia s'est elle aussi imposée et verra le deuxième tour tout comme Luca Van Assche.