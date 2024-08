Paris 2024 : en voile, les Françaises Sarah Steyaert et Charline Picon décrochent une médaille de bronze inattendue

Sarah Steyaert et Charline Picon ont brillé, vendredi 2 août. En voile, elles sont allées chercher une étonnante médaille de bronze, au terme d'un parcours difficile, et alors que le duo ne s'entraîne ensemble que depuis trois ans.

Mistral et tramontane ont un nouveau compagnon dans la Marina de Marseille (Bouches-du-Rhône). Le vent fou qui a soufflé vendredi 2 août a porté l'équipage français. Sarah Steyaert et Charline Picon sont allées chercher une médaille de bronze en voile que personne n'attendait. Sur la côte, les supporters et la famille des navigatrices sont en liesse. En tête du classement général à l'entame de cette dernière manche, elles rêvaient d'or après avoir brillé ces derniers jours.

Le duo ne s'entraîne ensemble que depuis trois ans

Mais très vite, les Suédoises et les Néerlandaises se montrent intouchables. Pour sauver une médaille, les Françaises tentent le tout pour le tout, se risquant notamment à une manœuvre osée à mi-parcours. Leur médaille de bronze est d'autant plus impressionnante que le duo ne s'entraîne ensemble que depuis trois ans. Charline Picon vient de la planche à voile. Après l'or à Rio (Brésil) en 2016 et l'argent à Tokyo (Japon) en 2021, elle récolte sa troisième médaille olympique.