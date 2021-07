JO 2021 - Voile : médaille assurée pour Charline Picon en planche RS:X avant la dernière régate

Charline Picon, titrée en 2016 à Rio, est assurée de remporter une médaille samedi en planche à voile RS:X lors de la régate finale, nommée "Medal Race", des Jeux de Tokyo, à l'issue des manches disputées jeudi 29 juillet.

En 3e position à l’issue des 12 courses, Charline Picon est assurée de repartir de Tokyo avec une médaille en planche à voile !



Samedi, la medal race permettra de déterminer la couleur du métal #AllezLesBleus #Tokyo2020 pic.twitter.com/xz5ozqMs1R — Equipe France (@EquipeFRA) July 29, 2021

À 36 ans, la Charentaise, actuelle troisième au classement (36 points) derrière la Chinoise Lu Yinxiu (30) et la Britannique Emma Wilson (34), peut réaliser samedi un doublé olympique inédit en planche à voile chez les femmes. "Je joue maintenant pour l'or, à six points de la Chinoise. C'est une médaille assurée : c'est énorme !", a-t-elle réagi. La quatrième, l'Italienne Marta Maggetti, est trop loin pour espérer revenir (58 points) sur la Française.

"Il faut aller chercher l'or"

La planchiste qui, après son titre olympique, avait fait une pause d'un an pour devenir maman, a signé trois nouvelles manches réussies jeudi terminant 3e, 2e et 6e. "Le niveau est intense. L'Anglaise fait une régate de folie. J'ai bataillé tout ce que je pouvais... Il faut aller chercher l'or samedi. Ça va être dur, mais je veux finir sur une belle Medal Race. Je vais produire la meilleure course possible samedi", a-t-elle ajouté.

Pour cette manche ultime, disputée samedi, seules les dix premières au classement sont qualifiées, et les points y seront doublés.