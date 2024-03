Le ministre de l'Intérieur a avancé que cette distribution allait "permettre à des enfants dans les écoles, aux gens des centres communaux d’action sociale, etc. de venir à cette cérémonie".

Des places attribuées et non distribuées par tirage au sort. Invité de France 2 mardi 5 mars, le ministre de l'Intérieur a donné des détails sur les 220 000 places gratuites pour la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris, le 26 juillet. Gérald Darmanin avait annoncé plus tôt devant le Sénat que le jauge des spectateurs serait fixée à 326 000 spectateurs, dont 104 000 payants.

Les places gratuites seront distribuées : "C'est la Ville de Saint-Denis, la Ville de Saint-Ouen, le conseil départemental de Seine-Saint-Denis, la mairie de Paris... qui vont permettre à des enfants dans les écoles, aux gens des centres communaux d’action sociale, etc. de venir à cette cérémonie", a précisé Gérald Darmanin.

Interrogé sur un tirage au sort, le ministre de l'Intérieur a considéré que ce procédé "aurait été à la défaveur d'un public plus social". "Il faut savoir dans la journée pouvoir s'inscrire sur internet, comprendre comment tout cela fonctionne, il me semble qu'il y a des publics très éloignés de ça et que c'est plus social de faire ce que nous faisons aujourd'hui", a-t-il jusitifé.