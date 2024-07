La Française a apporté une médaille historique, la première en or, au triathlon français, mercredi.

Dans la Seine et les rues parisiennes, Cassandre Beaugrand a concrétisé son rêve en devenant championne olympique de triathlon, le 31 juillet 2024. Après 1 500 mètres de natation en eau libre et 40 km de cyclisme, la native de Seine-Saint-Denis s'est détachée lors de la course, notamment dans le dernier kilomètre. Une performance dont la Française a du mal à se remettre, elle qui était très stressée avant le départ.

"Je ne réalise toujours pas, répète-t-elle plusieurs fois. Je me suis mise à vomir avant le départ, ça ne m'était jamais arrivé. Je me suis dit 'Cass, non' et là, Georgia Taylor-Brown [la Britannique championne du monde 2020] est venue me voir et m'a dit 'c'est juste une course, tu peux le faire, tu peux y arriver'. Dans le dernier tour, je savais que normalement, dans l'emballage final, j'étais celle qui avait le meilleur finish. C'étaient les 1 500 mètres les plus longs de ma vie et je pense que j'ai serré les dents jusqu'au bout. (...) Ce n'est pas que ma médaille... C'est la médaille de tous ceux qui m'ont accompagnée, quand je n'y ai pas cru et de tous ceux qui m'ont relevée et je tiens à les remercier aussi."

Le triathlon français va tenter un doublé avec la compétition masculine, qui s'est élancée à 10h45. Léo Bergère, Dorian Coninx, et Pierre Le Corre peuvent également viser le titre de champion olympique.