En plein centre de Paris, la triathlète française Cassandre Beaugrand a réalisé une grande performance. Emma Lombardi a terminé au pied du podium.

Premier plongeon dans la Seine. Après deux jours où l'eau du fleuve parisien était considérée comme encore trop polluée, entraînant le report de l'épreuve masculine, la compétition féminine de triathlon a pu s'élancer, mercredi 31 juillet. Et les Françaises ont été à la hauteur de l'événement. En début de course, la championne olympique en titre, Flora Duffy, a pris le leadership en natation avant d'être rejointe avant les dix premiers kilomètres de cyclisme. La triathlète des Bermudes de 36 ans a vu notamment Emma Lombardi, jeune pépite savoyarde (22 ans) actuellement première du classement de la Coupe du monde, et Cassandre Beaugrand, vice-championne du monde en titre, se placer en tête avant la course à pied.





En accélérant dès les premiers mètres, les deux Françaises se sont détachées avec deux autres concurrentes. Elles ont maintenu leur avance et ont joué la gagne dans le dernier kilomètre. À ce jeu-là, Cassandre Beaugrand a été la meilleure. Partie seule, elle s'est envolée vers le titre olympique. Emma Lombardi n'est pas parvenue à accrocher le podium, terminant derrière la Suissesse Julie Derron, médaillée d'argent, et la Britannique Beth Potter, médaillée de bronze.