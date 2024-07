Triathlon aux JO de Paris 2024 : le triomphe de Cassandre Beaugrand, médaille d'or, Emma Lombardi échoue au pied du podium

Trois disciplines pour deux fois plus de bonheur : le triathlon français a remporté une médaille, et du plus beau des métaux, dès la première course, grâce à Cassandre Beaugrand, championne olympique de la course féminine, mercredi 31 juillet. Julie Derron et Beth Potter complètent le podium. Emma Lombardi échoue à la 4e place, à seulement 6 secondes du podium.

Dans une ambiance aussi exceptionnelle que le cadre, et malgré une route détrempée par la pluie (qui s'est arrêtée à quelques minutes du départ), la Française a fait la différence à la course à pied (10 km), après avoir bien négocié la natation (1 500m) puis le cyclisme (40 km). Après le bronze en relais mixte à Tokyo, il s'agit de la première médaille individuelle dans l'histoire du triathlon français aux Jeux.

A jamais la première

Grande favorite du jour avec la Britannique Beth Potter, Cassandre Beaugrand a assumé son statut, et géré sa course d'une main de maître, devant un public nombreux et partie prenante de la course. A la sortie des 1 500 mètres de natation dans la Seine, la Française était bien placée, en 6e position, 27 secondes derrière la leader de la course Floria Duffy, championne olympique en titre.

Partie comme une flèche sur le vélo, cette dernière a mis la pression au groupe de poursuivantes, où figuraient les autres favorites dont Cassandre Beaugrand et Emma Lombardi. Mais il n'a fallu que deux tours à ce groupe pour revenir sur Floria Duffy, sous les acclamations du public venu en nombre sur le circuit entre les Champs-Elysées et l'Assemblée nationale, parcouru à 7 reprises.

Très efficaces dans leur transition, après avoir été intelligentes dans leurs efforts sur le vélo, Cassandre Beaugrand et Emma Lombardi se sont vite installées en tête de peloton sur la course à pied. Rapidement, un quatuor s'est dégagé avec les deux Tricolores, entourées de Beth Potter et de la surprise suisse Julie Derron.

Paris 2024 - Triathlon : Cassandre Beaugrand est championne olympique . (France Télévisions)

La tension montait peu à peu dans les rues de Paris, avant que Cassandre Beaugrand ne passe à l'attaque, dans le dernier tour, laissant sur place ses concurrentes. L'ex-championne de France espoir du cross-country a allongé sa foulée pour semer Julie Derron et Beth Potter, tandis qu'Emma Lombardi craquait dans les derniers hectomètres et devait se contenter, à 22 ans, de la 4e place. Pour Cassandre Beaugrand, c'est enfin l'heure de gloire, après son abandon à Tokyo. Elle devient la première championne olympique française de triathlon, à 27 ans.