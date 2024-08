Triathlon aux JO de Paris 2024 : la baignabilité de la Seine hors de cause dans l'état de santé des triathlètes suisses, pas d'hospitalisation pour la Belge Claire Michel

Le Comité olympique belge et la Fédération belge de triathlon avaient annoncé dimanche le forfait de Claire Michel, malade, quatre jours après avoir participé à l'épreuve individuelle et nagé dans la Seine.

Au lendemain de l'annonce du forfait de la triathlète belge Claire Michel pour le relais mixte et des débats relancés sur la qualité de l'eau de la Seine, la Fédération suisse de triathlon, qui a aussi fait face à des athlètes malades, a précisé, lundi 5 août, qu'il n'y avait pas forcément de lien entre les contaminations et la baignade dans la Seine.

Selon Matthieu Boisseau, journaliste pour France 2 et franceinfo et spécialiste des Jeux olympiques de Paris 2024, le président de la Fédération suisse de triathlon Pascal Salamin a lui aussi "écart[é] la piste de la pollution aux bactéries" dans la Seine. "A. Briffod s'est senti mal pendant la course, S. Westermann était remplaçant et n'a pas nagé dans la Seine", cite-t-il sur le réseau social X.

Ces infos me sont données par le pdt de la fédé suisse Pascal Salamin. Par ailleurs, une athlète belge, Claire Michel, est également malade et forfait. Selon nos informations elle n'a pas été hospitalisée mais a dû consulter un médecin #Paris2024 #triathlon #seine — Matthieu Boisseau (@MattBoisseau) August 5, 2024

Dans un communiqué, le Comité olympique belge a également apporté des précisions sur l'état de santé de Claire Michel. "Il a eu l'occasion de corriger des informations erronées diffusées dans la presse : contrairement à ce qui a été indiqué, l'athlète concernée n'a pas été hospitalisée à ce jour", a annoncé le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojop).

"Rien ne nous permet de dire qu'il y a un lien"

L'annonce du forfait de la triathlète belge avait relancé les débats sur la qualité de l'eau de la Seine, qui pose question depuis le début des Jeux, alors que les épreuves individuelles avaient été repoussées et que plusieurs entraînements pour les relais mixtes avaient été annulés. "Rien ne nous permet de dire qu’il y a un lien" entre les athlètes malades et "la qualité de l’eau" de la Seine, a également affirmé Pierre Rabadan, l'adjoint à la maire de Paris en charge du sport, des Jeux Olympiques et paralympiques et de la Seine, sur l'antenne de franceinfo ce lundi.