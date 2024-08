Direct JO 2024 : le relais mixte en triathlon pour débuter, Simone Biles et Armand Duplantis en chercheurs d'or... Suivez la journée olympique

L'équipe de France olympique, qui a battu dimanche son record de médailles de Pékin, va de nouveau se lancer à l'assaut des podiums olympiques, lundi 5 août. Et ce dès 8 heures, avec le relais mixte en triathlon, finalement maintenu et où les Bleus ont de réelles chances de médaille. La journée réservera ensuite un très beau programme sur tous les sites de Paris 2024, du kayak à l'athlétisme, en passant par la gymnastique. Dans la soirée, les Bleus du volley tenteront de valider leur ticket pour les demi-finales, quand ceux du foot chercheront à se qualifier pour la finale. Suivez notre direct.

Demandez le programme. A 10 heures, top départ pour les épreuves d'escalade, où les hommes disputeront les demi-finales de bloc. Les femmes débuteront à 13h35 par les épreuves de vitesse. A 15 heures, on filera à la lutte pour suivre la Française Koumba Larroque (-68kg). En kayak cross, quatre Français, deux chez les femmes (Camille Prigent et Angèle Hug) et deux chez les hommes (Boris Neveu et Titouan Castryck), participent aux quarts de finale (à partir de 15h30). A ne pas manquer non plus : les demi-finales et finales de surf à Teahupo'o (Tahiti), avec deux chances de médailles françaises, à partir de 19 heures (heure de Paris) et le tennis de table par équipes chez les hommes, où la France, avec les frères Lebrun, affrontera la Slovénie (20 heures). Voici le programme complet de la journée.

Un menu copieux en athlétisme, et Duplantis en vedette. Sur la piste du Stade de France, beaucoup de Français et Françaises entreront en lice. Ils seront trois en 400 m haies (10h05), deux en lancer du disque (10h10), deux en saut à la perche (10h40) et Shana Grebo passera par les repêchages du 400 m haies (10h50). La porte-drapeau Mélina Robert-Michon disputera, elle, la finale de lancer de disque (20h30), tandis que Rénelle Lamotte est attendue en finale du 800 mètres à 21h47. Outre les Tricolores, le champion olympique Armand Duplantis est attendu pour un deuxième titre au saut à la perche. Si tout se passe comme prévu, il tentera aussi de battre son propre record du monde, fixé à 6,24 m en avril (19 heures).

Encore de l'or pour Simone Biles ? A la mi-journée, la superstar américaine de la gymnastique, déjà titrée trois fois à Paris, devrait à nouveau briller à la poutre (12h30) et au sol (14h20). Elle pourrait ajouter deux nouvelles lignes à son incroyable palmarès.

Foot, volley, basket 3x3... Les sports collectifs à suivre. Les choses très sérieuses débutent pour les volleyeurs français, tenants du titre, qui affrontent l'Allemagne en quarts de finale (17 heures). En basket 3x3, les Bleus disputent leur demi-finale contre le favori letton (19 heures). L'équipe de France masculine de football coachée par Thierry Henry jouera sa place en finale face à l'Egypte (21 heures).

Trois nouvelles médailles de bronze et un nouveau record. Et trois qui font 44, pour battre le record de Pékin 2008. Félix Lebrun a brillamment décroché dimanche un podium olympique historique en tennis de table, avant que les fleurettistes n'ajoutent une nouvelle médaille au joli total de l'escrime française (sept en tout) et que les nageurs tricolores, emmenés par Léon Marchand et Florent Manaudou, ne terminent en beauté sur le relais 4x100 4 nages.