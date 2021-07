JO de Tokyo : les athlètes découvrent le village olympique

C. Guttin, L. Krikorian, P. Miette

Les Jeux Olympiques de Tokyo (Japon) commenceront le vendredi 23 juillet, avec un an de retard. Les athlètes ont découvert le village olympique. Certains ont été un peu surpris en découvrant leur chambre.

En arrivant au village olympique à Tokyo (Japon), les athlètes ont eu quelques surprises. Certains ont été un peu surpris en découvrant un lit en carton. "Le lit est censé être anti sexe mais apparemment ça ne casse pas quand on fait des mouvements brusques", s'amuse un gymnaste irlandais en sautant sur son lit. Recyclable, ce lit en carton peut supporter 200 kilos. Mais la dimension n'a pas été prévue pour tout le monde, surtout quand on fait près de deux mètres de haut.

Une vie presque normale

Plus chanceux, les escrimeurs français ont vue sur la baie de Tokyo depuis leur chambre. Les sportifs peuvent faire connaissance avec leurs voisins, découvrir les restaurants du quartier, dont une cantine variée où l'on se parle à travers du plexiglas. Une vie presque comme tout le monde, finalement, avec laverie, manucure et massage. De quoi se sentir à l'aise pour mettre toutes les chances de son côté et rapporter un maximum de médailles.