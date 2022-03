WTA Miami : qualifiée pour le troisième tour, Iga Swiatek est assurée de devenir numéro un mondiale

Une formalité pour l'histoire. Dans un tennis féminin sans dessus-dessous après la retraite d'Ashleigh Barty mercredi, Iga Swiatek n'a pas manqué l'opportunité d'inscrire son nom dans les annales de la WTA. La Polonaise s'est qualifiée vendredi pour le troisième tour du tournoi de Miami en surclassant la Suissesse Viktorija Golubic (42e) en deux manches sèches, 6-2, 6-0. Ce succès assure à la vainqueure de Roland-Garros 2020 la place de numéro un mondiale à partir du 4 avril prochain, soit au lendemain de la fin de la compétition en Floride.

Welcome to the club ☝️

@iga_swiatek is the first Polish player in tennis history to become singles World No.1

#1GA pic.twitter.com/W8IEJh9C1n — wta (@WTA) March 26, 2022

Pour Iga Swiatek, cette consécration est celle d'une championne précoce, déjà au sommet de la hiérarchie à seulement 20 ans. Elle est aussi la récompense d'une montée en puissance constante depuis son titre retentissant porte d'Auteuil il y a un moins de deux ans, alors qu'elle n'était encore qu'une promesse du circuit. La native de Varsovie a atteint la deuxième semaine de tous les tournois du Grand Chelem qu'elle a disputé depuis la saison dernière, ne tombant lors du dernier Open d'Australie qu'en demi-finale face à la surprenante Danielle Collins. Swiatek a surtout remporté trois tournois WTA 1000, à Rome en 2021 puis à Doha et Indian Wells, samedi 19 mars dernier, cette saison pour engranger les points et se rapprocher d'Ashleigh Barty.

"Pas de meilleure peresonne qu'Iga"

Le trône vacant, Swiatek a sauté sur l'opportunité de s'y installer. Obtenant au passage les hommages de sa prédécesseuse. "Il n'existe pas de meilleure personne qu'Iga, a expliqué Barty. La manière dont elle a apporté cette fraîcheur, cette énergie intrépide sur le court a été incroyable. J'espère qu'elle pourra continuer d'être elle-même, être numéro un à sa façon et poursuivre ses objectifs de carrière et ses rêves."

La victoire de Swiatek vendredi a pourtant été plus longue à se dessiner que ne le laisse deviner le score en apparence expéditif. Un temps crispée face à une adversaire solide, la droitière a dû faire face à neuf balles de break dans le premier set. Mais plus puissante et en contrôle des opérations, Swiatek n'a laissé Golubic ne lui prendre son service qu'à une seule reprise, alors qu'elle s'était déjà détachée à 5-1. Un impair aussitôt corrigé pour remporter la première manche et ne plus jamais être reprise. "Ces deux derniers jours, j'ai ressenti un peu plus de pression, a concédé Swiatek juste après sa victoire. C'était plus stressant que d'ordinaire, mais je suis heureuse de l'avoir bien géré et d'avoir pu montrer mon meilleur tennis aujourd'hui."

Et maintenant, le doublé Indian Wells - Miami ?

La nouvelle reine du circuit n'aura ensuite eu besoin que de 26 minutes pour clore l'affaire. "C'est la preuve à moi-même que je suis capable de gérer cela. Et j'en suis très heureuse, s'est félicité la 28e femme de l'histoire à atteindre le sommet du classement mondial. Pour être honnête, je ne me suis rendue compte qu'après Indian Wells que devenir numéro une était possible. Alors je n'ai pas vraiment eu le temps de digérer d'être devenue ne serait-ce que deuxième mondiale. Etre dès maintenant n°1, je vais avoir besoin de plus de temps pour réaliser."

Iga Swiatek in 2022:



- Tour-leading 21-3 record

- No.1 on the Race to the WTA Finals

- 4-1 vs. Top 10

- 1st AO Semi

- 2 WTA 1000 titles (Doha, Indian Wells), tied for title lead with Barty

- Current 12-match win streak

- 1st player since 2009 to win 5 career titles before 21. pic.twitter.com/REUQcEYbDd — WTA Insider (@WTA_insider) March 26, 2022

Elle est désormais assurée de cette place si convoitée de numéro un mondiale, quelque soit la suite de son parcours à Miami. La voie s'était d'autant plus ouverte que sa principale concurrente, Maria Sakkari, s'est effondrée dès son entrée en lice vendredi, battue 4-6, 6-1, 6-2 par la Brésilienne Beatriz Haddad Maia (62e). Iga Swiatek peut toutefois ajouter la manière à son nouveau statut. Vainqueur à Indian Wells la semaine passée, elle peut désormais signer le "sunshine double" si elle venait à triompher en Floride, ce que seules trois joueuses ont réussi dans l'histoire : Steffi Graff (1994, 1996), Kim Clijsters (2005) et Victoria Azarenka (2016). Toutes elles aussi d'ex-numéro un mondiales.