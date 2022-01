Open d'Australie : première finale en Grand Chelem pour Danielle Collins, expéditive aux dépens d'Iga Swiatek

L’Américaine a dominé sans aucune frayeur sa demi-finale à Melbourne, jeudi, et retrouvera Ashleigh Barty en finale.

Dans une rencontre à sens unique (6-4, 6-1), jeudi 27 janvier, Danielle Collins (n°30) s'est imposée face à Iga Swiatek (n°9) en demi-finales de l'Open d'Australie. L'Américaine, âgée de 28 ans et qui n'a fait ses débuts sur le circuit professionnel qu'à partir de 2016, ne partait pourtant pas favorite. Elle a pourtant réussi à dominer son adversaire, grâce à un jeu puissant et peu de fautes commises.

Déjà convaincante face à Elise Mertens au 4e tour et Alizé Cornet en quarts de finale, Danielle Collins atteint, pour la première fois de sa carrière, une finale dans un tournoi du Grand Chelem. Demi-finaliste surprise en 2019 de l'Open d'Australie, quart de finaliste à Roland-Garros en 2020, l'Américaine a proposé un tennis ambitieux et se relance après une année 2021 compliquée. Elle sera opposée à l'Australienne et n°1 mondiale Ashleigh Barty en finale, samedi 29 janvier.

De son côté, Iga Swiatek aurait pu espérer mieux de cette rencontre. À seulement 20 ans, la Polonaise passe à côté de sa première demi-finale à l'Open d'Australie. Lauréate à Roland Garros en 2020, elle a commis trop de fautes et n'a pas réussi à dominer ses jeux de service.