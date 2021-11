WTA : la communauté tennis monte au créneau pour retrouver Peng Shuai, disparue depuis dix jours

Avec le hashtag #WhereIsPengShuai, la communauté du tennis s'inquiète sur les réseaux sociaux du sort de la joueuse chinoise Peng Shuai. Celle-ci aurait disparu depuis une dizaine de jours après avoir accusé de viol l'un des dirigeants de son pays sur son compte Weibo (Twitter chinois), depuis effacé.



"Oui, ces accusations sont très inquiétantes. Je connais Peng depuis qu'elle a 14 ans. Nous devrions tous être inquiets, c'est grave. Où est-elle ? Est-elle en sécurité ? Toute information serait appréciée", écrit dimanche l'ex-championne américaine Chris Evert sur son compte Twitter.

Yes, these accusations are very disturbing. I’ve known Peng since she was 14; we should all be concerned; this is serious; where is she? Is she safe? Any information would be appreciated. https://t.co/RH0aYCDqQm