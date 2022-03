Cela fait une semaine qu'il est sur le front à Kiev. Revenu pour défendre son pays après l'invasion de l'armée russe, Sergiy Stakhovsky a, une nouvelle fois, accordé une interview à à l'émision TLS, une semaine après la première pour faire le point sur sa situation. "Je suis toujours vivant", répond-il à la question de savoir s'il va bien.

Le tombeur de Federer à Wimbledon en 2013 a troqué ses habits civils pour un accoutrement militaire. Gilet pare-balles et armes sont désormais de rigueur à Kiev avec l'armée russe aux portes de la ville.

Touché par les messages de soutien

Pour l'instant, Sergiy Stakhovsky réalise des missions d'aide aux civils en distribuant l'aide alimentaire et en aidant les plus vulnérables à fuir la capitale ukrainienne. Il appelle à ce que cesse la guerre et se dit très touché par les messages de soutien et de paix à travers le monde des sportifs et des fédérations.