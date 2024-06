Paris 2024 : Rafael Nadal et Carlos Alcaraz seront bel et bien associés en double pour représenter l'Espagne

Le tout récent vainqueur de Roland-Garros et la légende de la terre battue s'associeront pour la première fois de leur carrière en double lors des Jeux de Paris 2024.

Un duo à la conquête de l'or pour représenter le tennis espagnol à Paris. Comme pressenti, le sélectionneur de l'équipe d'Espagne de Coupe Davis, David Ferrer, a officialisé, mercredi 12 juin, l'association de Rafael Nadal et Carlos Alcaraz pour disputer, en double, le tournoi olympique de Paris 2024 (du 27 juillet au 4 août). L'homme aux 22 titres en Grand Chelem, dont 14 porte d'Auteuil, fera équipe pour la première fois de sa carrière, à 37 ans, avec son jeune compatriote âgé de 21 ans et sacré à Roland-Garros dimanche.

L'entraîneur espagnol a également confirmé que les deux hommes allaient disputer le tournoi en simple alors que Rafael Nadal, redescendu à la 264e place mondiale et qui a été battu au premier tour de Roland-Garros par le finaliste Alexander Zverev, est revenu à la compétition mi-avril, au début de la saison sur terre. Le "roi de l'ocre" et Carlos Alcaraz seront accompagnés à Paris par Alejandro Davidovich Fokina (32e) et Pablo Carreno Busta (876e, de retour de blessure).

Chez les femmes, on retrouve notamment Sara Sorribes (55e) et Cristina Bucsa (67e). "Nous pourrions gagner deux ou trois médailles [aux JO]", a espéré Miguel Diaz, président de la Fédération espagnole de tennis. Toutes les fédérations nationales doivent donner leur liste définitive pour les JO le 19 juin au plus tard.