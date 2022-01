Open d'Australie : du lourd dès le 1er tour pour Clara Burel et Kristina Mladenovic, Gaël Monfils sur la route de Novak Djokovic

Il n'y a pas que Novak Djokovic qui apprenait l'identité de son adversaire au 1er tour de l'Open d'Australie 2022 jeudi 13 janvier. Le tirage au sort des tableaux messieurs et dames a permis aux 18 représentants tricolores de pouvoir se projeter sur leur entrée en lice. Si le sort s'est montré plutôt clément chez les hommes, c'est un peu moins le cas dans l'autre catégorie.

S'il est remis de sa blessure aux cervicales, qui l'a contraint à abandonner à Adélaïde quelques jours après y avoir remporté le premier tournoi, Gaël Monfils sera dans la partie de tableau de Novak Djokovic, adversaire potentiel en huitièmes de finale. Auréolé d'un statut de tête de série (n°17), le meilleur Français au classement ATP sera opposé à l'Argentin Federico Coria, actuel 64e joueur mondial. "La Monf" va retrouver celui qu'il avait déjà affronté lors de sa dernière entrée en lice en Grand Chelem, lors de l'US Open 2021. Il s'était d'ailleurs imposé en trois sets (6-3, 6-2, 6-2).

First-round matches for the Top 8 seeds at the #AusOpen



Djokovic vs. Kecmanovic

Medvedev vs. Laaksonen

Zverev vs. Altmaier

Tsitsipas vs. Ymer

Rublev vs. Mager

Nadal vs. Giron

Berrettini vs. Nakashima

Ruud vs. Molcan



