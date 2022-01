Open d'Australie : toujours sous la menace d'une expulsion, Novak Djokovic a appris l'identité de son adversaire au 1er tour

Toujours pas de décision. Le visa de Novak Djokovic, rendu par la justice australienne lundi, est toujours valable et le Serbe continue sa préparation en vue de l'Open d'Australie (du 17 au 30 janvier). Le numéro un mondial se dirige pour l'instant vers une participation au tournoi du Grand Chelem. Ce dernier a appris jeudi 13 janvier l'identité de son adversaire au premier tour au terme d'un tirage au sort qui a débuté bien après l'horaire prévu.

Top seed and nine-time #AusOpen champion @DjokerNole begins his title defence against Miomir Kecmanovic.#AO2022 pic.twitter.com/96MAlHNElG