JO de Paris 2024 : Johanne Defay offre une première médaille historique, en bronze, au surf français

La deuxième participation du surf à des Jeux olympiques a souri aux Français. Avant la finale de Kauli Vaast, la France a décroché une première médaille en bronze lors du tournoi olympique. C'est Johanne Defay qui s'est imposée en petite finale, dans la nuit du lundi 5 août au mardi 6 août à Tahiti, face à la Costaricaine Brisa Hennessy, sur la célèbre mais non moins redoutable vague de Teahupo'o.

Cette 47e médaille française, Johanne Defay la doit à un très bon début de confrontation, avec deux vagues notées à plus de 5 (5,83 et 5,57) tandis que son adversaire peinait à scorer (1,5 et 3 sur ses premières vagues). La Tricolore de 30 ans a ensuite surfé une vague notée 6,83, pour mettre Hennessy encore plus à distance. Avec une note finale de 12,66 (sur 20, addition des deux meilleures vagues notées sur 10), elle devance largement la Costaricaine, qui termine avec un total très faible de 4,93.

La Réunionnaise avait donné le "la" dès le troisième tour face à sa compatriote Vahine Fierro, avant de s'offrir la championne olympique en titre, Carissa Moore, "meilleure surfeuse du monde à [ses] yeux", en quarts. Sur la dernière marche pour rejoindre la finale, elle a retrouvé une autre représentante des Etats-Unis, Caroline Marks. Elle n'est, cette fois-ci, pas parvenue à s'imposer, même si les deux surfeuses ont terminé la session avec le même score, la meilleure note de Marks (7) était supérieure à celle de Defay (6,50). Pas de quoi décourager Johanne Defay, qui a parfaitement géré son rendez-vous tahitien.