Paris 2024 : face aux polémiques, la Fédération internationale de surf propose de se passer de la tour des juges à Tahiti

Après plusieurs mois de contestation et deux semaines après la destruction de coraux lors de tests, nouveau rebondissement dans la polémique liée à la tour des juges de l'épreuve de surf des JO de Paris 2024. La Fédération internationale de surf (ISA) a annoncé avoir proposé le 9 décembre au gouvernement polynésien et au comité d'organisation des JO de Paris de renoncer à la construction du bâtiment et de se contenter "d'images en direct depuis la terre, l'eau et des drones".

"Face à ce changement de position, Paris 2024 va prendre attache avec les acteurs clés du dossier, le gouvernement polynésien, la Fédération internationale de surf, la WSL et OBS (le diffuseur des JO) pour comprendre comment l'ISA envisage l'organisation des épreuves sans avoir recours à une tour des juges, en prenant en compte les enjeux sportifs, de retransmission télévisuelle, budgétaires et d'héritage", a réagi mardi soir le comité d'organisation des JO de Paris.

Quelques heures après avoir communiqué sur un "consensus quasi-général" autour de "la volonté du pays et des acteurs locaux de maintenir les Jeux à Teahupo'o", le Cojo a maintenu cette ligne. Mais il a aussi insisté sur le fait que la Fédération internationale de surf était "pleinement associée depuis 2021 aux discussions sur la nécessité de construire une nouvelle tour pour la bonne organisation des opérations de diffusion et d'arbitrage des compétitions sportives".

Un test "mal préparé" pour la ministre

La proposition de se passer de la tour des juges a été émise au moment où le gouvernement polynésien avait annoncé que l'épreuve allait pouvoir être maintenue sur le site de Teahupo'o, le 10 décembre. Le président polynésien Moetai Brotherson avait présenté un calendrier de travaux qui devait aboutir à une tour fonctionnelle le 13 mai, quelques jours avant l'étape du tour mondial de la World Surf League (WSL).

Depuis le début du projet de construction de cette tour en aluminium censée remplacer une tour en bois qui n'est plus aux normes, les tensions sont importantes entre autorités, organisateurs et populations locales. La polémique a dépassé les limites de la France, poussant par exemple la légende du surf Kelly Slater à soutenir les opposants au projet.

Début décembre, lors d'essais techniques, une barge prévue pour l'installation de la tour en aluminium redimensionnée avait brisé du corail, poussant le gouvernement polynésien à mettre en pause les travaux. Le test avait été "mal préparé", avait fustigé la ministre des Sports et des JO, Amélie Oudéa-Castéra. L'ISA avait alors salué la suspension des travaux.