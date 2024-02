Rugby à 7 : les cinq questions sur le tournoi de Vancouver et les débuts d'Antoine Dupont

La nouvelle vie d'Antoine Dupont avec l'équipe de France de rugby va débuter vendredi 23 février. L'habituel capitaine du XV de France va réellement ouvrir sa parenthèse à 7 avec sa première compétition officielle, le SVNS de Vancouver. Au Canada, le joueur du Stade toulousain sera particulièrement scruté, même s'il n'est encore qu'en phase d'adaptation et de rodage avec ses nouveaux coéquipiers et sa nouvelle discipline.

Quel est le format de la compétition ?

Le SVNS de Vancouver est l'une des étapes du championnat entre équipes nationales à 7, qui se déroule entre décembre et juin. L'épreuve canadienne est la quatrième du calendrier cette saison, après Dubaï, Le Cap et Perth. Douze équipes masculines et douze équipes féminines prennent part à chacun des week-ends de compétition, disputés sur trois jours.

Chaque étape débute par une phase de poules, avec trois groupes de quatre formations avant des matchs à élimination directe, puis de classement. La place à la fin de chaque SVNS offre un nombre de points, de 20 au vainqueur, à un pour le 12e, pour établir un classement général, les huit premiers prenant part à la finale à Madrid du 31 mai au 2 juin 2024.

🇫🇷🔥 𝐒𝐄𝐌𝐀𝐈𝐍𝐄 𝐃𝐄 𝐓𝐎𝐔𝐑𝐍𝐎𝐈 pour nos équipes de #France7 !



📍🇨🇦 Nos Bleues et nos Bleus sont à Vancouver, où démarre vendredi la 4e étape de la saison @SVNSSeries ! 😃#SVNSSeries pic.twitter.com/9Cb25kHKhF — France Rugby (@FranceRugby) February 19, 2024

Quelles sont les règles ?

Les principes du rugby à 7 diffèrent peu du rugby à XV. Le but est de marquer plus de points que l'adversaire, que ce soit par des essais ou des coups de pied (pénalité ou drop). Les mêlées sont effectuées à trois joueurs seulement, tandis que les pénalités sont tapées comme un drop après un rebond au sol.

Le terrain est identique à celui du XV et offre un jeu plus ouvert avec un effectif réduit. Cela oblige à davantage d'efforts pour couvrir toute la surface du pré, notamment pour les défenses, et davantage d'essais sont inscrits. Avec ce jeu plus rythmé, les matchs sont adaptés, avec deux périodes de sept minutes et seulement une minute de pause maximum au changement de côté.

Qui seront les adversaires des Bleus ?

La France a été globalement épargnée pour la phase de groupes. Son principal adversaire devrait être l'Australie, deuxième provisoire au classement général et finaliste des deux dernières étapes. Les Samoa et les Etats-Unis complètent cette poule B. Organisés sur trois jours seulement, les SVNS voient les rencontres s'enchaîner avec deux matchs par jour. Les Bleus affronteront les Etats-Unis vendredi à 23h36, les Samoans à 4h40 dans la nuit de vendredi à samedi, puis les Australiens à 22h49 samedi soir, heure française.

S'ils venaient à remporter leur groupe, ils affronteraient le meilleur troisième des trois poules en quart de finale, ou croiseraient la route du deuxième de la poule C (constituée de l'Irlande, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande et la Grande-Bretagne) s'ils terminent deuxièmes. Le groupe A est lui composé de l'Argentine, les Fidji, l'Espagne et le Canada.

A noter que l'équipe de France féminine à 7 est elle aussi engagée sur le SVNS (actuellement troisième du classement), et retrouvera la Grande-Bretagne, le Canada et l'Espagne dans son groupe.

Qu'attendre d'Antoine Dupont ?

Le meilleur joueur de la planète à XV en 2021 débarque dans un nouveau monde. Pour sa première compétition à 7, il ne sera pas demandé à Antoine Dupont d'être immédiatement dominant. Mais surtout d'apprendre à être un septiste, et d'emmagasiner de l'expérience alors qu'il ne disputera que deux tournois d'ici les JO de Paris. "Le vrai sujet, ça va être de l'amener à supporter la charge de travail et tendre vers l'exigence du 7, il y a une différence sur la dimension physique" nous expliquait le sélectionneur de l'équipe de France Jérôme Daret après les premiers entraînements de sa nouvelle vedette.

Le joueur du Stade toulousain va devoir s'adapter non seulement à un volume de courses différent mais aussi à un style de jeu nouveau, où il est d'autant plus impératif de garder le contrôle du ballon plutôt qu'à chercher à gagner du terrain et être surpris en contre-attaque. "On fera en sorte qu'il puisse aussi explorer de la polyvalence, parce qu'en rugby à sept on peut se retrouver à huit pour finir un tournoi et si on n'a pas construit la polyvalence au préalable, c'est assez complexe", expliquait Jérôme Daret au site des Jeux olympiques.

Antoine Dupont devrait toutefois être le chef d'orchestre de l'attaque des Bleus, tant par sa capacité de construction que de percussion, lui qui est l'un des meilleurs passeurs du monde après contact. "Je considère qu'Antoine Dupont est capable de jouer de n°1 à n°7 et on verra après sur quelle position on le placera, de manière à rendre service le plus possible à l'équipe" ajoutait Jérôme Daret.

Où suivre la compétition ?

Tous les matchs du tournoi seront à suivre en intégralité sur France.tv. Thomas Suteau et Fanny Horta seront notamment aux commentaires de toutes les rencontres des équipes de France féminine et masculine.

La première nuit verra chacune des deux sélections tricolores disputer deux rencontres. Pour les Bleues, le tournoi débutera face au Canada, vendredi, avec un direct débutant à 21h58. Elles retrouveront l'Espagne à 2h52. Quant à leurs homologues masculins, dont Antoine Dupont, les Etats-Unis seront leurs premiers adversaires, à partir de 23h35 le même soir. Ils enchaîneront avec les Samoa à 4h40.