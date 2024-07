Peluche, affiche : ce que remportent les athlètes en plus de leur médaille aux JO de Paris 2024

Si le Graal reste la médaille (de préférence en or) pour les athlètes qui participent aux Jeux olympiques, ils reçoivent aussi deux autres récompenses, symboliques, choisies par Paris 2024. C'est le cas pour Auriane Mallo-Breton, qui a reçu l'argent en escrime samedi 27 juillet, ou encore des joueurs de l'équipe de France de rugby à 7, lors de leur sacre au Stade de France. Lors de la remise de leur médaille olympique, ils ont notamment reçu un intrigant paquet, dans un écrin allongé.

#Paris2024 | LES FRISSONS 🥺



Nos champions olympiques en titre chantent la Marseillaise dans un Stade de France bouillant 🇫🇷



— francetvsport (@francetvsport) July 27, 2024

Comme l'expliquent les organisateurs de Paris 2024, comme le veut la tradition, les athlètes se voient offrir une affiche officielle des Jeux, qui se trouve dans ce long paquet. Révélées en mars dernier, elles représentent tous les sites olympiques de la ville de Paris, mais aussi des autres lieux, comme Tahiti, qui accueille le surf, ou encore Marseille, avec la voile. Ces affiches sont également en vente sur la boutique en ligne de Paris 2024.

Voici les affiches officielles de #Paris2024 ! Plongez dans notre univers rêvé du sport dans la ville ✨ pic.twitter.com/P6OytNJuhp — Paris 2024 (@Paris2024) March 4, 2024

En plus de cette affiche, les sportifs reçoivent, à l'issue de la compétition, une mascotte officielle. Dévoilées en novembre 2022, ces peluches "Phryges" ont été adaptées en version médaillée pour les athlètes. L'or, l'argent ou le bronze sont représentés sur une médaille cousue sur le ventre des peluches. Elles sont fabriquées en Bretagne, dans l'usine Doudou & Compagnie, située à Guerche-de-Bretagne. Il y aura autant de mascottes qu’il y aura d’athlètes médaillés aux Jeux de Paris 2024, assurent les organisateurs.

Pour les paralympiques, les affiches et les mascottes seront adaptées à la compétition. Et cette fois, l'ordre de distribution sera inversé, précise Paris 2024. La mascotte médaillée sera remise lors de la cérémonie des vainqueurs et l’affiche paralympique sera remise dans un second temps.