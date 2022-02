Reportage JO 2022 : dans le district de Yanging, la bulle sanitaire des Jeux olympiques d'hiver complique le quotidien des villageois

À cause de la bulle sanitaire et des mesures de sécurité imposées par les autorités, la vie de certains villageois est bouleversée pendant les JO d'hiver. À l’est du district de Yanqing, en pleine montagne à une centaine de kilomètres de Pékin, une route toute neuve mène à la bulle sanitaire des Jeux olympiques. Sur le bord de la chaussée, les villageois voient passer, depuis leurs maisons, les convois officiels. Mais pas question pour eux d’emprunter la route pour leur quotidien. Les autorités ont fixé des règles très strictes : "Les habitants doivent bien attacher leur bétail, explique un homme. C’est très surveillé, des gardiens contrôlent notre rue. On craint aussi que nos chiens courent partout et gênent les voitures officielles. J’ai quand même pu bénéficier des Jeux olympiques. Avant que la bulle ne se ferme, j’ai travaillé à l’intérieur."

JO 2022 : la bulle sanitaire des Jeux olympiques d'hiver complique le quotidien des villageois. Le reportage de Sébastien Berriot écouter

Une mauvaise affaire pour les commerçants

Quelques kilomètres plus loin, un barrage de police indique l’entrée de la bulle sanitaire. Du grillage a été installé sur des kilomètres dans la nature afin de bien délimiter la zone interdite. Le territoire de vie des villageois a comme été coupé en deux, avec un effet immédiat pour l’économie locale.

"Personne ne peut aller au-delà de ce grillage. Pendant les JO, les gens ne peuvent plus travailler dans les chantiers. Les ouvriers ne pourront pas reprendre tant que les Jeux olympiques ne seront pas terminés." Habitant du district de Yanqing à franceinfo



Le sujet est très sensible. Ici, personne n’ose critiquer les Jeux olympiques. Dès notre entrée dans un petit lotissement, une habitante appelle le chef de village qui arrive aussitôt pour nous demander des explications. Une commerçante a tout juste le temps de nous expliquer qu’avec les JO, elle ne peut plus travailler tout à fait comme avant : "Depuis le début de la préparation des Jeux olympiques, tout est inspecté. On vient contrôler l’environnement, l’hygiène, la sécurité. Avant c’était rare. Il y a d’abord une alerte, puis, ils nous infligent des amendes. On ne peut même plus laisser des choses devant notre porte."

À cause de la bulle sanitaire, les visiteurs sont moins nombreux, comme en témoigne ce péage d’autoroute presque vide. (SÉBASTIEN BERRIOT / RADIO FRANCE)

Avec la proximité de la bulle sanitaire et les mesures de sécurité qui vont avec, il y a moins de visiteurs dans les villages. Les JO ne sont pas vraiment une bonne affaire dans ce commerce qui perd en ce moment près de la moitié de son chiffre d’affaire. "Il y a des contrôles très stricts, des restrictions de circulation. Tout cela affecte nos affaires. Cela fait chuter le nombre de clients", explique le commerçant.

Les villageois du district de Yanqing vont encore devoir patienter. Après les Jeux olympiques, il y aura les Jeux paralympiques. La bulle sanitaire sera effective jusqu’à la mi-mars.