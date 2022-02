JO 2022 : "Je regarderai tout à la télé !", à Pékin les habitants s'organisent face aux conditions sanitaires strictes

Fin d’après-midi dans ce parc du quartier de Xicheng, des amateurs s’essayent à l’opéra de Pékin. L’ambiance olympique semble bien loin : rien à voir avec la fête populaire que la ville avait connue lors des Jeux d’été de 2008.

Cette fois, les Pékinois savent qu’ils ne pourront pas assister aux épreuves face à la menace de reprise de l’épidémie de Covid-19 en Chine. La déception est là, mais pour ce père de famille, amateur de sport, il faut faire avec. "Oui, il y a des regrets. Alors, que faire ? Après tout, il y a une épidémie, elle est dangereuse et elle se propage. Et avec une population aussi nombreuse qu'en Chine, cette épidémie n'est pas facile à contrôler, en particulier à Pékin. Nous devons utiliser des mesures fortes. On n'a pas d'autre solution. Je regarderai les épreuves à la télé. J'aime regarder en particulier le patinage artistique. Le ski alpin est aussi particulièrement passionnant.", explique-t-il.

Personne ne semble vouloir critiquer ouvertement les mesures sanitaires draconiennes autour des JO : "Je n'ai pas de souci", confie une passante.





"Le fait que le pays arrive à accueillir les Jeux olympiques d'hiver sous l'épidémie montre que le gouvernement est capable d'assurer." Une habitante de Pékin à franceinfo

La télévision au cœur du dispositif

Beaucoup de Chinois ne sont pas forcément des mordus de sports d’hiver, mais la fierté nationale va les pousser à suivre les jeux comme Buyun, la cinquantaine : "Parce que nous ne pouvons pas aller sur place, j'utiliserai tous les moyens mis à notre disposition pour regarder les épreuves en direct à la télé, mais aussi sur mon portable quand je serai dans les transports publics, notamment dans le métro de Pékin".

Les habitants ont de quoi se sentir l’écart des Jeux : impossible d’approcher les sites olympiques, dont les abords sont contrôlés par la police. Mais pas question pour autant de montrer l’image d’un pays qui se désintéresse des olympiades, un gros travail a été fait sur l’éducation des jeunes, comme Chengbei, 10 ans. "L'école parle des Jeux chaque jour. Un forum a été créé pour présenter les connaissances sur les JO. Et puis, le comité d'éducation du district de Dongcheng a organisé un camp d'hiver. Je vais regarder les épreuves depuis le commencement. Jusqu'à la fin, je regarderai tout !"

La télévision centrale chinoise s’attend à de grosses audiences. La CCTV a d'ailleurs créé une sixième chaîne spéciale Jeux olympiques.