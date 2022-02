Programme des JO 2022 : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la cérémonie de clôture des Jeux de Pékin ?

La flamme va s'éteindre, dimanche 20 février à Pékin, après plus de deux semaines de compétitions intenses entre les nations. Dans le célèbre "Nid d'Oiseau" de la capitale chinoise, la cérémonie protocolaire va se tenir à partir de 13h (heure française) et, comme l'intégralité de ces Jeux, sera à suivre sur les antennes de France Télévisions sur France 2 et avec nous sur franceinfo.fr. L'événement sera aussi à suivre sur france.tv.

Dans une cérémonie bien rodée, le défilé des drapeaux sera suivi du défilé des athlètes après l'entrée des officiels et l'hymne national du pays hôte. Moment fort pour les athlètes comme Quentin Fillon Maillet, dont certains n'avaient pas pu être présents lors de la cérémonie d'ouverture. Après le programme artistique et les discours des présidents du Comité d'Organisation et du Comité International Olympique, la flamme sera éteinte, marquant la fin de ces Jeux olympiques 2022 de Pékin.