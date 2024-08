Programme des JO 2024 : Versailles prêt à vibrer, le handball et le basket français aussi… Les rendez-vous olympiques du 6 août

Deuxième semaine des JO, mais la pression ne retombe pas. Le rythme des médailles françaises, lui, peut-être un peu, quoique. Ce mardi 6 août va offrir encore quelques belles opportunités. Et pour finir cette quinzaine en apothéose, les équipes tricolores de sports collectifs vont devoir passer les pièges des matchs couperet. Le programme est une fois de plus aussi dense que varié.

Les trois épreuves à ne pas rater : saut d'obstacles individuel, vitesse par équipes hommes, 1 500 mètres

Les premiers émois auront lieu dès 10 heures (annoncé sur France 3), à Versailles avec la finale du saut d'obstacles individuel. Dans la lignée des très belles performances de l'équipe de France par équipes (médaille de bronze), Julien Epaillard et Simon Delestre tenteront de faire briller l'équitation française. Epaillard et sa jument Dubai du Cèdre ont signé le meilleur temps des qualifications lundi, et peuvent confirmer leur très bon début de saison.

La suite se passera toujours en région parisienne, à Saint-Quentin-en-Yvelines, où les Bleus de la vitesse par équipes veulent récidiver après le bronze mondial en 2023. Le même trio Florian Grengbo, Sébastien Vigier et Rayan Helal, entrera en lice à 18h59 pour le 1er tour, avant de jouer la médaille moins d'une heure plus tard (à partir de 19h55, annoncé sur France 2).

Au Stade de France, le clou du spectacle de la soirée d'athlétisme sera en "prime time" à 20h50 (annoncé sur France 2), avec le 1 500 mètres hommes. Le Norvégien Jakob Ingebrigtsen vient défendre son titre acquis à Tokyo et pourrait même aller chatouiller le record du monde de Hicham El Guerrouj, dont il s'est approché à 0"73 cette saison. Mais le cadet de la fratrie n'est pas le seul prétendant, puisqu'il a été battu sur la distance lors des deux derniers Mondiaux.

Les trois Français à suivre : équipe de France femmes de handball, équipe de France hommes de basket, Alice Finot

Impressionnantes depuis le début de la compétition, les Bleues du handball débutent les choses sérieuses en quarts de finale contre l'Allemagne (13h30, annoncé sur France 3). Les championnes olympiques en titre ont remporté leurs cinq matchs en phase de groupes, et avec une certaine aisance. Contre les Allemandes, plutôt décevantes lors de la première phase, les joueuses d'Olivier Krumbholz devront faire preuve de la même solidité pour rejoindre le dernier carré. Elles découvriront pour l'occasion le Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq, qui a battu des records de nombre de spectateurs pour le basket féminin la semaine passée.

Même objectif, mais pas le même contexte pour les basketteurs tricolores qui ont, eux, quitté le Nord pour investir Bercy. Les coéquipiers de Victor Wembanyama affrontent le Canada en quart de finale à 18 heures (annoncé sur France 2), l'un des favoris pour la médaille et troisième de la dernière Coupe du monde. Les Bleus vont devoir monter de plusieurs crans leur niveau de jeu après un début de compétition poussif et une gifle lors de la dernière journée, donnée par l'Allemagne.

Alice Finot sera seule face à son destin sur le 3 000 mètres steeple (21h14, annoncé sur France 2). La championne d'Europe a contrôlé en séries et est une vraie outsider pour une médaille. Cinquième chrono de la saison, la demi-fondeuse de Montbéliard ne cesse de progresser, à 33 ans, et fait face au plus grand défi de sa carrière.

Le programme complet et les finales du jour

Louise Cervera qui devra réaliser un petit exploit et espérer un gros coup de pouce dans la medal race du dériveur femmes (14h43), à Marseille. Pour Jean-Baptiste Bernaz en dériveur hommes, les régates annulées lundi ont douché ses espoirs de podium avant la course à la médaille mardi. Concernant le skateboard, le park femmes débutera à 12h30, avec la finale à compter de 17h30 (annoncé en intégralité sur la chaîne numérique France.tv Paris 2024 ou en alternance sur France 3 et France 2).

La soirée d'athlétisme s'annonce encore exceptionnelle avec le lancer du marteau femmes (à partir de 19h55, annoncé sur France 2) qui pourrait offrir un des grands moments de ces JO. Anita Wlodarczyk est en quête d'un quatrième titre olympique. Elle égalerait le record historique de Carl Lewis et Al Oerter, les deux seuls athlètes à avoir remporté l'or quatre fois sur une seule discipline. Les titres en saut en longueur hommes, en 200 m femmes pour un possible doublé 100-200 de la sprinteuse de Sainte-Lucie Julien Alfred seront aussi au programme.

L'escalade se poursuit avec les débuts de deux des meilleures cartes françaises, Oriane Bertone en demi-finale du bloc et difficulté, sur le bloc mardi (10 heures, annoncé en intégralité sur la chaîne numérique France.tv Paris 2024), puis Bassa Mawem lors des qualifications de la vitesse.

Sur quelles chaînes suivre les épreuves sur France Télévisions

Sur France 2, de 9h35 à 12h57, puis de 13h43 à 19h57, et de 20h40 à 23h15

Sur France 3, de 8h55 à 12h02, puis de 12h57 à 19h15, et de 19h57 à 23h50

Sur France 5, de 12h02 à 13h43, et de 19h15 à 20h40

Sur france.tv Paris 2024, dès 8h30