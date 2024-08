Programme des JO 2024 : la frénésie des sports collectifs continue, Noah Lyles pour le doublé, Billal Bennama vise l'or… Les rendez-vous olympiques du 8 août

Les équipes françaises de hand féminin et de basket masculin ont une chance d'assurer une médaille ce jeudi, tandis que l'or tend les bras au boxeur Billal Bennama.

Alors que les tournois de sports collectifs se rapprochent de leur fin, la délégation française verra certains de ses représentants les plus attendus jouer pour une qualification en finale.

Les trois épreuves à ne pas rater : boxe, 10 km natation eau libre, 200 m masculin

Après Sofiane Oumiha, au tour de Billal Bennama de boxer pour une médaille d'or. Qualifié pour la finale chez les moins de 51 kilos, le natif d'Albi a l'occasion de décrocher son premier titre olympique pour sa deuxième participation au tournoi. Eliminé en huitièmes de finale en 2021 à Tokyo, il a cette fois-ci avancé avec brio dans son tableau, notamment en demi-finales où il a gagné à l'unanimité. Dans le cadre unique de Roland-Garros, il a l'occasion de grimper sur l'Olympe à 22h34.

La Seine a longtemps fait parler d'elle en amont des Jeux et plus récemment encore avec les cas de maladie de la triathlète belge, mais la voilà de nouveau au cœur de l'actualité pour de bonnes raisons. En effet, avec le début des épreuves de natation en eau libre, c'est le retour des épreuves dans le fleuve parisien. Dès 7h30, les nageuses s'élanceront pour le 10 km, avec notamment deux Françaises engagées : Caroline Jouisse et Océane Cassignol.

Déjà vainqueur du 100 m en début de programmation, Noah Lyles a l'occasion de réaliser un exceptionnel doublé avec le 200 m. Grandissime favori sur sa distance préférée, il a l'occasion de devenir le septième américain à gagner les deux disciplines reines du sprint sur une même édition des Jeux. Ses principaux concurrents se nomment Erriyon Knighton, Letsile Tebogo, Andre de Grasse ou encore Kenneth Bednarek.

Les trois équipes de France à suivre : basket hommes, handball femmes, tennis de table masculin

Dès 10 heures, les Jeux offriront un moment très fort. Qualifiés pour les demi-finales du tournoi de tennis de table par équipes, Simon Gauzy, Alexis Lebrun et Félix Lebrun seront confrontés à une montagne. Opposés à la toute-puissante équipe de Chine, les Français devront réaliser un authentique exploit pour faire tomber une nation qui règne sans partage sur la discipline.

Après leur succès autoritaire contre l'Allemagne au tour précédent, les handballeuses françaises continuent leur route vers un deuxième titre olympique consécutif. Championnes en titre, elles dominent pour l'instant leur sujet et leurs adversaires. À un match de la finale, elles affrontent la Suède, qui a seulement été battue par la Norvège depuis le début de la compétition.

Peu de monde les imaginait écarter le Canada, mais les hommes de Vincent Collet ont sorti leur meilleur match au meilleur des moments. Face à une nation qui leur avait collé 30 points lors du dernier championnat du monde, les Bleues ont réussi à se sublimer pour arracher une magnifique victoire, qui les place désormais dans le dernier carré. Opposés à l'Allemagne, championne du monde en titre et qui les a battus en poules (85-71), les Français devront essentiellement se méfier du meneur Dennis Schröder et des deux frères Wagner, Franz et Moritz.

Le programme complet et les finales du jour

On suivra également la deuxième journée du golf féminin et notamment de Céline Boutier, en tête après le premier jour. En taekwondo, le Français Souleyman Alaphilippe fera son entrée en lice à 9h21 chez les moins de 68 kilos, alors qu'en escalade, les tricolores Oriane Bertone et Zélia Avezou seront au programme des demi-finales du bloc féminin. Pour Bassa Mawem, les choses sérieuses commencent avec les phases finales de la vitesse dès 12h35.

Les Allemands et les Néerlandais joueront, eux, pour une médaille d'or en hockey sur gazon (19 heures). En canoë-kayak, pas moins de trois finales seront à suivre, alors qu'en cyclisme sur piste, le keirin féminin, avec la Française Mathilde Gros, et l'omnium masculin livreront leur verdict.

Le Stade de France ne vibrera pas qu'au rythme du sprint ce jeudi. Plusieurs finales au programme : le concours de saut en longueur féminin (à partir de 20 heures), le lancer de javelot masculin (à partir de 20h25) et le 400 m haies avec Femke Bol (21h25). Pour revenir à la vitesse, la finale du 110 m haies masculin sera l'un des autres temps forts de la soirée (21h45).

Sur quelles chaînes suivre les épreuves sur France Télévisions

Sur France 2, de 9h35 à 12h57, puis de 13h43 à 19h57, et de 20h40 à 23h15

Sur France 3, de 7h25 à 12h02, puis de 12h57 à 19h15, et de 19h57 à 23h50

Sur France 5, de 12h02 à 13h43, et de 19h15 à 20h40

Sur france.tv Paris 2024, dès 8h30