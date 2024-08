Golf aux JO 2024 : la Française Céline Boutier, en tête du classement provisoire à l'issue de la première journée, prend déjà une option sur la médaille

Elle ne pouvait rêver meilleure entrée en matière. Même dans l'ambiance feutrée du Golf national, Céline Boutier a pleinement bénéficié du soutien du public français pour réussir sa première journée aux Jeux olympiques de Paris 2024, bouclant les 18 trous en 65 coups, avec un score de -7 par rapport au par. A l'issue de sa première journée, elle a pris la première place provisoire du classement du tournoi olympique, devant la Sud-Africaine Ashleigh Buhai (-4), et quatre concurrentes qui affichent -2.

Céline Boutier a réussi pas moins de huit birdies, pour un seul bogey, sur les 18 trous du parcours de "l'Albatros". La 34e des Jeux de Tokyo retrouve des couleurs au meilleur moment, après une année difficile marquée par un seul top 10 et une 39e place symptomatique à Evian, où elle était devenue en 2023 la première Française victorieuse d'un tournoi majeur depuis Patricia Meunier-Lebouc, vingt ans plus tôt. Il reste trois manches, et 54 trous à compléter, pour décrocher la première médaille olympique française au golf.

L'avantage du terrain

Sur le parcours où elle a disputé quantité de compétitions de jeunes, notamment durant son année au pôle France, Céline Boutier n'a pas tardé à retrouver ses marques. Chaudement accueillie par le public, elle n'a pas perdu son flegme, réussissant trois birdies sur les six premiers trous. Grâce notamment à des putts toujours impeccables, rentrés à plus de cinq mètres sur les trous 5 et 6, puis au 10. Avec un aller en 33 coups (-3 par rapport au par), elle prenait déjà la tête avec la Norvégienne Celine Borge, qui a cédé sur le retour avec deux bogeys et une carte à 71 (-1), à six longueurs de la Française.

Paris 2024 - Golf : Céline Boutier termine la première journée en tête

Car Céline Boutier n'a jamais faibli, malgré un vent plus présent que pour le tournoi masculin, compensant son seul bogey au trou 12 par trois birdies sur les 14, 15 et 16. Avec cette carte de 65, celle qui a déménagé aux Etats-Unis dès ses 19 ans, prend plusieurs longueurs d'avance pour le podium et même la médaille d'or.

La cinquième de l'US Open 2019 démontre surtout qu'elle n'a pas oublié la ligne de jeu de l'Albatros, dont elle a sillonné les ailes à l'envie dans ses années de formation. Avant peut-être d'y trouver la consécration, alors qu'elle affichait sans complexe ses objectifs auprès de franceinfo: sport, il y a quelques semaines à peine : "Je veux décrocher une médaille, l'or de préférence [rires] ! Ça fait quelques années que je pense à ces Jeux à Paris."