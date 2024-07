Le documentaire "Olympiques ! La France des Jeux" plonge dans les souvenirs de certaines stars de la délégation française, comme Kevin Mayer, Romain Cannone et Nikola Karabatic, et de leurs illustres prédécesseurs.

Le rêve de tout sportif. Entrer dans le prestigieux cercle des olympiens, avec pour ambition ultime de décrocher une médaille. Si "l'important, c'est de participer", l'objectif des Jeux olympiques est surtout de monter sur le podium, comme l'expliquent vingt-sept championnes et champions français, réunis pour la première fois dans un documentaire intitulé Olympiques ! La France des Jeux.

Une autre Française ayant reçu les plus hautes récompenses de sa discipline, Marion Cotillard, prête sa voix à ce film réalisé par Mickaël Gamrasni, et diffusé mardi 16 juillet sur France 2, à partir de 21h10. Il revient sur plus d'un siècle de participation française aux Jeux à travers la trajectoire de médaillés tricolores. Et donne la parole à trois générations d'hommes et de femmes, âgés de 20 à 100 ans, qui ont porté sur le toit de monde sportif les couleurs de la France, ou qui ambitionnent de le faire à l'aube des JO de Paris, qui débutent le 26 juillet. Une fresque en forme d'hommage à ces sportifs hors norme.

"Mon père était prof de sport"

Ce rêve olympique n'est pas né seul. Il faut remonter à l'enfance pour comprendre d'où vient la vocation des triples champions olympiques Marie-José Pérec, Félicia Ballanger ou Tony Estanguet. "J'ai été baigné tout de suite dans un environnement familial qui aimait le sport. Mon père était prof de sport", confie ce dernier, triple médaillé d'or olympique en canoë, qui dirige aujourd'hui l'organisation de Paris 2024. "Mes parents étaient le premier facteur, puisqu'ils étaient éducateurs sportifs et profs de sport", raconte aussi le plus polyvalent des champions français, le décathlonien Kevin Mayer, double médaillé d'argent olympique.

Des pères et mères, souvent passionnés, qui mettent tout en œuvre afin que leurs enfants aillent au bout de leur passion, à l'instar de la coureuse cycliste sur piste Félicia Ballanger, seule Française avec Marie-José Pérec, à avoir remporté trois médailles d'or olympiques, entre 1996 et 2000. "J'ai été élevée seule avec ma mère (...) qui avait rêvé de pratiquer le cyclisme, explique la médaillée. Mais à son époque, cela ne se faisait pas tellement, les filles sur un vélo. Elle a fait ce qu'il fallait pour que je puisse vivre ma passion."

"Le sport, c'était la seule façon d'exister"

L'école, parfois malgré elle, contribue également à la découverte du sport et de ses capacités. "Comme je n'étais pas un bon élève, j'étais au fond de la classe, j'étais malheureux à l'école.", confie Jean Galfione, champion olympique du saut à la perche à Atlanta en 1996. L'école n'étant pas son élément, il trouve alors refuge dans le sport. "Le sport, c'était la seule façon d'exister (...) de me faire des amis, des copains. Et puis même de pouvoir me regarder en face, de pouvoir avoir une certaine estime."

C'est aussi dans le cadre scolaire que Marie-José Pérec se découvre un don qu'elle ne soupçonnait pas. "J'ai 16 ans. Je suis en cours d'EPS. J'ai ma prof de sport qui nous demande de faire un 60 m. (...) Quand c'est mon tour, elle ne comprend pas. Elle se dit : 'Mon chrono est cassé, il y a un problème.' (...) Trois semaines plus tard, je suis sur des championnats de France. Je vous dis, en trois semaines, ma vie a changé." Lors des Jeux olympiques en 1992 à Barcelone, Marie-José Pérec remportera la médaille d'or du 400 m, et fera un doublé lors des JO d'Atlanta en 1996, en conservant son titre et en s'offrant aussi le 200 m.

"Je me suis dit : 'Je veux faire comme elle'"

La sprinteuse se mue en une véritable icône et devient une source d'inspiration pour les jeunes générations, comme le raconte la boxeuse Sarah Ourahmoune, médaillée d'argent à Rio en 2016. "J'étais allongée sur le ventre en train de zapper les chaînes de la télé. Je suis tombée sur Marie-Jo qui courrait autour du ring après sa course. (...) Je me disais : 'Je veux faire comme elle, je veux être championne'."

Olympiques ! La France des Jeux Comme des champions olympiques phares devinrent des sources d'inspiration pour les plus jeunes générations. (Eléphant Doc)

La spécialiste du lancer du disque Mélina Robert-Michon n'a pas rien raté non plus de la performance de Marie-José Pérec à Atlanta : "Je ne sais plus si c'était 2 ou 3 heures du matin, je m'étais levée pour voir sa course et je me suis dit : 'Waouh, c'est magique !' (...) Pour moi, c'était un autre monde, auquel jamais je n'aurais imaginé appartenir." Pourtant, médaillée d'argent aux Jeux de Rio, Mélina Robert-Michon disputera à Paris ses septièmes Jeux, à 44 ans. Une carrière exceptionnelle qui lui vaut l'honneur d'être porte-drapeau de la délégation française, avec le nageur Florent Manaudou et les para-athlètes Nantenin Keïta et Alexis Hanquinquant.

Le documentaire Olympiques ! La France des Jeux, réalisé par Mickaël Gamrasni, porté par la voix de Marion Cotillard, est diffusé mardi 16 juillet à 21h10 sur France 2 et sur plateforme france.tv.