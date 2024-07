Paris 2024 : Mélina Robert-Michon, Florent Manaudou, Nantenin Keïta et Alexis Hanquinquant, désignés porte-drapeaux de la délégation française

L'expérience mise en avant. Les porte-drapeaux de la délégation française olympique et paralympique sont désormais connus. Les athlètes français sélectionnés pour les jeux olympiques ont plébiscité la lanceuse de disque Mélina Robert-Michon et le nageur Florent Manoudou. Ils porteront donc le drapeau français lors de la cérémonie d'ouverture, sur la Seine, le vendredi 26 juillet. Ils seront imités le mercredi 28 août lors de la cérémonie d'ouverture des Paralympiques, par la para-athlète Nantenin Keïta et le paratriathlète Alexis Hanquinquant, nous ont indiqué le Comité national olympique sportif français et le Comité paralympique sportif français.

Dans l'ensemble, les athlètes ont plébiscité l'expérience. Mélina Robert-Michon, vice-championne olympique à Rio en 2016 vivra à Paris ses septièmes Jeux olympiques. Florent Manoudou, 33 ans, participera lui à ses troisième Jeux. Titré sur le 50m nage libre à Londres en 2012, le nageur de Marseille est quadruple médaillé olympique.

Nantenin Keïta, athlète malvoyante, a également glâné le même nombre de médailles olympique et a été sacrée sur 400m à Rio en 2016. Multi-médaillé mondial, Alexis Hanquinquant a quant à lui décroché l'or à Tokyo en 2021 sur le triathlon, catégorie PTS4.