Et vous, où serez-vous pour les JO ? À quelques heures du lancement officiel des Jeux olympiques de Paris avec la cérémonie d’ouverture, prévue vendredi 26 juillet, les visiteurs continuent d'affluer vers la capitale française. Face à des locations dans la capitale hors de prix, certains ont trouvé des hébergements alternatifs, comme les campings. Cela fait des mois que la dizaine de campings autour de Paris est complète. Ils ont été pris d'assaut par les visiteurs des Jeux olympiques, comme le camping Huttopia, à Versailles.



Mains derrière la tête, Jean et Maryam sont allongés sur des transats. Le couple attend tranquillement le début des Jeux olympiques avec la cérémonie d’ouverture. Et ces habitants de l’Hérault n’ont pas choisi le camping par hasard : "Se loger dans Paris, ce n'était même pas concevable. Nous avons un van et on s'est donc dit qu'on allait monter avec. Après, c'était très compliqué de trouver un camping, parce qu'autour de Paris, il n'y a pas grand-chose. Pour six nuits, nous avons payé pratiquement 600 euros...", glisse Maryam.

Augmentation des prix de 20 à 30%

Et pour une nuit sur Paris ? "600 euros la nuit, rétorque Jean. Même pour un camping, 600 euros, c'est cher pour sept jours, mais comparé à un hôtel, un appartement ou un Airbnb, ce n’est pas la peine. Le choix a été vite fait !" Les prix dans les campings autour de Paris ont en effet augmenté de 20 à 30% pour la période des JO, selon la Fédération nationale de l’hôtellerie de plein air.

Mais les prix restent attractifs, se défend Miguel Blanco, directeur du camping à deux pas du parc du château de Versailles. Et selon lui, c'est évidemment son emplacement qui fait tout : "D'un côté, il y a les épreuves qui vont se dérouler près du château de Versailles, le marathon qui va arriver jusqu'ici, rappelle-t-il. Alors, la différence avec les années précédentes où les gens venaient juste pour deux ou trois jours, histoire de visiter le coin et reprendre la route... Là, les gens viennent vraiment pour une plus longue période : une, deux, voire trois semaines. C'est là où on voit la différence, on sent que les gens viennent pour les JO et non pas pour visiter ce coin charmant."

8 clients sur 10 venus pour les Jeux

Selon Miguel Blanco, 80% des clients présents dans son camping pendant la période sont là pour les Jeux. Et ça se voit dans les allées du camping. Au-dessus d'une tente, une banderole avec les anneaux olympiques est tendue, certains enfants portent des casquettes avec le logo des Phryges, les mascottes de Paris 2024.

Thorstin et sa famille sont arrivés d’Allemagne en début de semaine. Ils repartiront dans quelques jours. La localisation du camping les a confortés dans leur choix : "On cherchait un camping à côté de Paris. C’est moins cher... Et puis c’est très confortable d’avoir le train à 20 minutes de la capitale. C’était très important", précise-t-il. Avant de confier : "On ne voulait pas bouger la voiture à Paris parce que c’est très difficile d’y trouver une place de stationnement..." Après Paris, Thorstin et sa famille iront à Lille pour les épreuves de handball et de rugby, toujours en camping-car.