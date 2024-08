Reportage JO de Paris 2024 : une ultime médaille pour les basketteuses et le show des handballeuses... Les dernières heures de ferveur au Club France

Une dernière épreuve et une dernière médaille à savourer. Comme depuis le début des Jeux olympiques, des milliers de supporters étaient présents, dimanche 11 août, au Club France, à la Villette. Sous une chaleur caniculaire, ils ont pu célébrer les derniers médaillés et assister à la finale du tournoi de basket féminin entre la France et les Etats-Unis, conclue par une médaille d’argent pour les Bleues.

Après un programme "Médias, médias, médias" depuis sa médaille de la veille en breaking, Dany Dann avait hâte de la célébrer avec le public du Club France. Et s’il avait assuré quelques minutes plus tôt aux journalistes qu’il allait danser "comme tout le monde" car son corps était "fatigué", la folie de la foule l’a emporté. Sur la scène extérieure, aux côtés de Cyréna Samba-Mayéla et d’Althéa Laurin, le danseur a cédé et offert quelques figures au public.

Mi-temps du basket = clapping pour Cyréna Samba-Mayela, Althéa Laurin et Dany Dann, médaillés hier 👏🏻🥈🥇🥈 pic.twitter.com/hVCtykQD0x — Hortense Leblanc (@hortense_lblnc) August 11, 2024

La célébration de ces trois médaillés a eu lieu à la mi-temps de la finale de basket, pour laquelle la halle intérieure a fait le plein, tout comme la grande pelouse face à l’écran géant à l’extérieur. Dimanche après-midi, les supporters bleu-blanc-rouge voulaient profiter des Jeux olympiques jusqu’au bout, avec une médaille assurée sur la dernière épreuve. "Il n’y avait plus de place pour aller voir le basket, alors on est venus ici, racontent Emmanuelle, Cyril et leurs enfants. On a pu faire des activités et voir Victor Wembanyama interviewé dans un studio radio."

Une fin de finale tendue qui emporte la foule

Et si la chaleur a un peu assommé le public, timide au début de la finale féminine de basket, le scénario du match l’a réveillé. Le panier fantastique de Marine Fauthoux à trois points a été applaudi à sa juste valeur, et en fin de match, chaque panier français a été fêté autant que les fautes américaines étaient sifflées. Le dénouement a été malheureux pour les Françaises, tout de même félicitées par des "Merci les Bleues", qui se feront entendre encore plus forts à leur passage au Club France tard dans la soirée, après la cérémonie de clôture.

Quelle foule au Club France pour profiter de la dernière journée de compétition avec la finale du basket feminin, qui rapportera une dernière médaille à la France #Basketball #Paris2024 #JeuxOlympiques pic.twitter.com/HnFX7AwHAL — Hortense Leblanc (@hortense_lblnc) August 11, 2024

Passionné de basket venu du Nord, Sébastien a vécu la finale avec son fils. "J’ai eu l’occasion d’assister à des épreuves à Lille, mais pas le fiston, explique-t-il. Donc comme il adore le basket, c’était l’occasion de vivre le dernier match dans une bonne ambiance. On a vu l’équipe de France masculine de basket avec leurs médailles ce matin, là on voit le dernier match des filles, c’est top. On finit sur une bonne note, peu importe la couleur de la médaille, on n’a pas à rougir".

Hatadou Sako et les handballeuses font le show

Comme l'équipe de France masculine de basket à la mi-journée, Elodie Clouvel, médaillée d'argent en pentathlon moderne, et les Bleues du hand, ont aussi eu droit à leurs célébrations. Pour les handballeuses, la fête avait déjà été bonne la veille, en témoignent leurs chaussures plus si blanches et la voix complètement cassée de Chloé Valentini. Des réjouissances qui aident à digérer la lourde défaite en finale contre la Norvège. "Pour en avoir discuté avec mes proches, j'ai envie de respecter cette médaille olympique, de penser aux athlètes qui n'ont pas pu être là ou qui ont été éliminés trop tôt. Et le sentiment qui m'anime de plus en plus c'est que c'était notre place", affirme la capitaine Estelle Nze Minko.

Avaient-elles prévu quelque chose de spécial pour le public du Club France ? "Vous verrez bien", répondaient-elles en souriant durant leur marathon médiatique. Et une fois sur scène, le public a effectivement vu. Un "Joyeux anniversaire" chanté pour Estelle Nze Minko, un clapping, mais surtout des chorégraphies lancées par l'ambianceuse en chef et DJ, Hatadou Sako, qui a même réussi à faire danser Olivier Krumbholz.

Cette équipe 😂 Elles auront même réussi à faire danser Olivier Krumbholz et Sebastien Gardillou, avec Hatadou Sako en ambianceuse en chef #Handball #JeuxOlympiques #Paris2024 pic.twitter.com/tZkrLSBhoa — Hortense Leblanc (@hortense_lblnc) August 11, 2024

Après deux semaines de fêtes, la nostalgie va rapidement pointer le bout de son nez, et il faudra patienter deux semaines avant les Jeux paralympiques. "Voir tous les gens autour du drapeau français, c'est important à l'heure actuelle. On a l'impression que le temps s'est arrêté, ça fait du bien de ne plus parler de politique. On se demande ce qu'on va faire demain", se demandent Cyril et Emmanuelle. Franceinfo:sport vous livre un élément de réponse en exclusivité : le Tour de France femmes, en direct sur France Télévisions.