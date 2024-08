JO 2024 : les Bleues du basket prennent l'argent, la France termine 5e du tableau des médailles et atteint son objectif

Comme les Bleus samedi, elles y ont cru, et ont échoué tout près du but. L'équipe de France de basket s'est inclinée en finale des Jeux olympiques, dimanche 11 août, face aux Etats-Unis (67-66) après une superbe lutte face aux désormais octuples championnes olympiques en titre. Comme les "Braqueuses" en 2012, l'équipe de France repart avec la médaille d'argent. C'est la 64e et dernière médaille du contingent tricolore dans ces JO. Avec 16 titres, 26 médailles d'argent et 22 breloques en bronze, la France atteint son objectif de terminer dans le top 5, derrière les Etats-Unis, la Chine, le Japon et l'Australie.