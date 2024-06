Reportage "C'est un petit bout de fierté" : les pin's à l'effigie des Jeux de Paris 2024 sont fabriqués en France dans le Cher

L'usine IZT de Saint-Amand-Montrond, dans le Cher, a décroché l'appel d’offres pour la production des pin's des Jeux olympiques et paralympiques 2024.

À moins de deux mois du coup d'envoi des Jeux olympiques, les produits dérivés se déclinent à toutes les sauces. Parmi eux, il y a les pin’s. Et ils sont made in France. franceinfo s'est rendu dans la fonderie qui les fabrique, à Saint-Amand-Montrond dans le Cher.

Dans son bureau, Anthony Rostislavov, le directeur de l'usine IZT est fier de montrer un échantillon de sa dernière production. Le site, plutôt habitué à produire des pièces automobiles et des bouchons de parfum, compte maintenant parmi ses clients le titulaire de la licence Paris 2024. 150 000 pin's à l'effigie de la mascotte sont déjà sortis de la fonderie berrichonne. Et pour séduire le donneur d'ordres, il a fallu faire des efforts : "Le défi c'était de pouvoir répondre à un appel d’offres avec un critère de délai, un critère de prix et un critère de qualité."

Un alliage de zinc recyclable à l'infini

Face à la PME se dressent la concurrence asiatique et sa main-d’œuvre bon marché. Le directeur ne nous dévoilera pas son coût de revient, mais il assure rester compétitif. Pour comprendre la recette qui permet à l'entreprise de faire baisser les prix, il faut suivre Gilles Lhopitault, responsable de site : "Voià la fonderie où il y a les presses à injecter où sont produits les pin's." Pour les fabriquer, des lingots gris sont insérés dans le four où ils prennent forme. C'est du Zamak, un alliage de zinc recyclable à l'infini : "Ce lingot est fondu à une température d'environ 400 degrés." Un point de fusion plus bas que l'acier, ce qui permet de faire des économies d'énergie.

Les lingots de zamak injectés dans le four de fusion. (JULIEN AZOULAI - FRANCEINFO - RADIO FRANCE)

"Par un système de piston il est injecté dans un moule et ça ressort en pin's", poursuit Gilles Lhopitault. Et c'est là le résultat de mois d'innovation qui permet de faire fondre la facture : une pièce d'un seul tenant. Il fallait auparavant un opérateur pour ajouter le clou à la main. Dans le laboratoire attenant, Melissa Loubry contrôle la série qui vient de sortir : "Je regarde l'endroit, l'envers, je contrôle la teinte des pins et je regarde s'ils ont de gros défauts visibles."

À côté d'elle, la production du jour. 2 000 pin's à l'effigie des jeux prêts à être emballés. Et forcément un peu de satisfaction : "C'est vrai, c'est un petit bout de fierté." Des produits vendus neuf euros en boutique qui ouvrent un avenir serein pour les 30 salariés de Saint-Amand-Montrond. Depuis qu'elle travaille pour les Jeux olympiques, la PME a été approchée par d'autres clients.