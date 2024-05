Paris 2024 : pourquoi la répétition de la cérémonie d'ouverture des JO est de nouveau reportée (et pourquoi ce n'est pas grave)

La séance prévue comportait des essais purement techniques, pour mesurer la distance entre les bateaux qui participeront à la parade sur la Seine, et leur vitesse. "Ce n'est pas un report", déclare le Comité d'organisation des Jeux, qui se veut rassurant : plusieurs dates avaient été cochées, dont celle du lundi 27 mai. Il suffit donc d'attendre la prochaine.

à lire aussi JO 2024 : le bassin de 50 000 mètres cubes qui doit aider à dépolluer la Seine, inauguré à Austerlitz

En réalité, en raison des fortes pluies de ces dernières semaines, le débit de la Seine est beaucoup trop rapide : quasiment cinq fois plus élevé que lors d'un mois de mai "ordinaire". Les conditions de navigation sont donc très différentes de celles attendues le 26 juillet prochain. "Il n'y a donc aucun interêt", nous dit-on, à faire un test si rien n'est pareil le jour J.

Pas d'inquiétude côté Cojo

Mais une question se pose : n'est-ce pas risqué d'attendre la dernière minute pour tester les manœuvres, le minutage des bateaux ? Non, rassure encore le Cojo, car le premier test effectué l'été dernier a donné tous les éléments nécessaires. La raison d'être de ce deuxième test était surtout de permettre à l'autre partie de la flotte de parader au moins une fois.

Il y a donc largement le temps, assurent les organisateurs. Et si, dans le pire des cas, on ne pouvait pas faire ce test, ce ne serait pas si grave : les capitaines des bateaux font ce parcours tous les jours sur la Seine. Lors de la cérémonie d'ouverture, le 26 juillet entre 19h30 et 23 heures, ils seront 180 à défiler entre le pont d'Austerlitz et le pont d'Iéna.