JO de Paris 2024 : tous les créneaux pour pouvoir admirer la vasque olympique, aux Tuileries, sont réservés jusqu'à la fin des Jeux

La vasque en forme de montgolfière allumée aux Tuileries à Paris lors de la cérémonie d'ouverture vendredi est victime de son succès : tous les créneaux de réservation pour aller la voir sont complets et ce jusqu'à la fin des Jeux, confirme dimanche 28 juillet Mathieu Lehanneur, designer de la flamme et de la vasque, à franceinfo.

Certains espèrent donc qu'elle puisse rester sur place après les Jeux pour pouvoir être encore admirée. Mathieu Lehanneur affirme qu'"il y a des pétitions qui se mettent en place". Il confie toutefois ne pas être "décisionnaire" et avoir "peu de pouvoir pour faire qu'elle reste ou non".

À la question de savoir s'il aimerait qu'elle reste après les Jeux, il assure que oui : "Dans mes rêves les plus fous, bien sûr". Il explique avoir parlé "à beaucoup de visiteurs qui étaient là et qui ont adopté la vasque de façon immédiate. Ils me disent qu'ils sont extrêmement émus de la voir et qu'ils sont aussi extrêmement fiers". Des paroles qui touchent le designer qui confie être "le premier surpris".

Il rêve désormais que sa vasque connaisse le même destin que la tour Eiffel : "On a la sublime Dame de fer qui a vécu la même histoire, qui n'était pas là pour durer et qui finalement est toujours là et qui est devenu un symbole très fort".