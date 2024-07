JO de Paris 2024 : Anne Hidalgo veut conserver les anneaux olympiques sur la Tour Eiffel, la vasque et les statues féminines en héritage des jeux

La maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, veut conserver "trois objets iconiques" en héritage des jeux : les anneaux sur la Tour Eiffel, la vasque et les statues féminines, annonce-t-elle lundi 29 juillet sur France Bleu Paris.

"Il y a trois symboles sur lesquels on doit se pencher pour qu'il puissent rester en héritage, explique Anne Hidalgo. Il y a les anneaux olympiques sur la Tour Eiffel, la vasque, un objet extraordinaire, magnifique, et l'endroit dans lequel elle se situe est magnifique." Une pétition a été lancée pour que la vasque de la flamme reste aux Tuileries. Anne Hidalgo évoque aussi "les très belle statues que l'on a vu émerger dans le tableau sororité et sur lesquelles depuis longtemps je me dis qu'elles auraient toute leur place aussi dans Paris, notamment dans le 18e arrondissement".

"Ces trois objets artistiques symboliques magnifiques méritent toute notre attention", insiste Anne Hidalgo. La maire de Paris n'assure pas qu'ils resteront tous dans Paris mais "ces trois objets-là font partie sans doute d'objets iconiques, aussi d'un héritage des jeux, qu'on aura envie de garder". "Mais il faut y travailler" poursuit-elle.

Une cérémonie d'ouverture "magnifique"

Depuis la cérémonie d'ouverture vendredi, c'est "une émotion immense, on a du mal à redescendre", reconnait Anne Hidalgo. Ce qui m'avait beaucoup animée après notre victoire à Lima en 2017, c'était de dire on va accueillir le monde, qu'est ce qu'on va leur dire ?", raconte la maire de la capitale. "Bien sûr, notre message, il est universel, mais c'est un message de liberté. Et je trouve que le génie de Thomas Jolly et de Thierry Reboul a été de traduire cela, d'y donner beaucoup de force, d'humour, d'émotion et finalement d'avoir embarqué, pas simplement les Français, les Parisiens, mais d'avoir embarqué le monde entier."

"Parmi nos hôtes étrangers, beaucoup m'ont dit que c'était magnifique", rapport Anne Hidalgo. "On a tous évidemment vibré avec ce message et en plus c'était tellement français. Pas un spectacle global avec des choses que bien sûr on aurait tous partagé, mais qui n'auraient rien raconté de nous. Là, ça racontait tout de nous", se félicite l'élue qui estime que la cérémonie a célébré la diversité.

"Je vibre avec les valeurs universelles, mais ça ne veut pas dire que tout le monde se ressemble et qu'il faudrait cacher nos différences. Non, ça veut dire que nos différences sont possibles dans cet universalisme." Anne Hidalgo, maire socialiste de Paris à franceinfo

Selon la maire de Paris, 80 000 personnes ont fréquenté le week-end dernier les sites de festivités comme les parvis de la mairie centrale et des mairies d'arrondissements, qui sont des lieux gratuits. "C'est magnifique, c'est quasiment neuf années d'investissement, se souvient Anne Hidalgo, deux ans sur la candidature, sept ans sur le projet avec les transformations de la ville. Et de voir tout ce monde dans les rues, joyeux et heureux, vraiment, c'est très émouvant de voir sa ville comme ça et célébrée par les Parisiens, mais à l'international aussi."

Elle trouve "très beau aussi de voir les stades pleins, parce que l'expérience que j'avais des Jeux de Rio en 2016, c'est quand même des stades plutôt vides. Et là vous avez du monde, du monde qui accompagne avec beaucoup de ferveur nos sportifs et tout le monde, se réjouit-elle. Tout ça est quand même quelque chose de très beau. On a subi beaucoup de critiques, de bashing, mais là, on y est, c'est trop beau !"