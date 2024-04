Paris 2024 : la station de métro Concorde fermée progressivement à partir du 12 mai

L'arrêt Concorde ne sera plus desservi par la ligne 12 dès le 17 mai et à compter du 17 juin pour les lignes 1 et 8. Ces fermetures et suspensions temporaires de dessertes sont prévues jusqu'au 21 septembre en raison des Jeux olympiques de Paris 2024.

La station de métro Concorde, à Paris, va fermer progressivement à partir du 12 mai à cause des Jeux olympiques Paris 2024, rapporte lundi 29 avril France Bleu Paris.

La desserte de la station est suspendue "en raison de l'organisation" de Paris 2024, précise la RATP. La préfecture de police de Paris explique de son côté que "les stations de métro qui se situent dans les périmètres de montage" des sites de compétition "seront fermées et les correspondances ne seront pas assurées".

Dans le détail, dès le 17 mai, l'arrêt Concorde ne sera plus desservi par la ligne 12. Les lignes 1 et 8 ne desserviront plus l'arrêt non plus à compter du 17 juin. Progressivement, plusieurs autres stations seront concernées. Le 17 juin toujours, c'est l'arrêt Tuileries, sur la ligne 1, qui ne sera plus desservi à cause du chantier. Enfin, la station Champs-Elysées – Clémenceau sera inaccessible à partir du 1er juillet. Les lignes 1 et 13 qui s'y croisent, ne marqueront plus l'arrêt.

Ces fermetures et suspensions temporaires de dessertes sont prévues jusqu'au 21 septembre, fin du démontage des sites olympiques.