Paris 2024 : chips, bières et pizzas... Ces produits qui pourraient s'installer sur le podium de la consommation pendant les JO

La France des JO... et de l'apéro. À moins de 100 jours des Jeux olympiques de Paris 2024, une étude de Nielsen IQ donne une idée des produits type apéritif qui seront consommés cet été, et même où ils seront achetés. Ces JO pourraient générer plus de 10,5 milliards d'euros de gain et créer plus de 250 000 emplois en Île-de-France.

Il est prévu 10 à 20% de bouteilles de bière supplémentaires par rapport à un été classique, et jusqu'à 15% en plus d'eaux plates et de jus de fruits. Les ventes seront aussi en hausse de 8 à 12% pour les biscuits apéritifs, les chips ou les cacahuètes. Pour les pizzas, ce sera 5 à 10% d'achats supplémentaires.

Un impact au niveau local

Les amateurs de sport à la télévision n'ont pas l'intention de perdre du temps en cuisine, ni dans les commerces. En Île-de-France, les courses se feront par livraison, dans les supérettes de proximité ou éventuellement sur place, au plus près des lieux de compétition pour les détenteurs de billets, selon l'institut Nielsen IQ.

Mais avec un quart des épreuves aux heures des repas, les cafés, bars, restaurants ou même les fast-foods vont bénéficier eux aussi d'un afflux de clients avec l'envie de se rassembler autour d'un écran. Les autorités prévoient d'ailleurs de doubler le nombre de contrôles par rapport à 2023 pour éviter tout problème sanitaire pendant les Jeux olympiques.

Les impacts des JO seront donc plutôt locaux à Paris et dans les villes hôtes. Les Jeux de Londres avaient ainsi stimulé la consommation dans la capitale de près de 5,5 points, contre une petite hausse de 0,4% au niveau national. Mais la météo aura également un effet majeur, si elle est autant au beau fixe que, peut-être, le nombre de médailles d'or françaises.