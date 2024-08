JO de Paris 2024 : "On n'a pas de regret, parce qu'on a tout donné", réagit le pongiste Félix Lebrun

"On n'a pas de regret, parce qu'on a tout donné", réagit jeudi 8 août, au micro de la Direction des Sports de Radio France, le pongiste Félix Lebrun, alors que l'équipe de France de tennis de table s'est inclinée face à la Chine en demi-finale. Le jeune montpelliérain de 17 ans considère que les pongistes Chinois "ont été plus forts" que les tricolores, même s'ils ne "sont pas imbattables".

De son côté, Simon Gauzy estime qu'avec ses deux confrères ils ont été "très bons, à la hauteur de l'atmosphère dans la salle" mais qu'en face ils avaient "les trois meilleurs joueurs du monde". "On a eu des opportunités qu'on voulait se procurer et qu'on n'a pas tout le temps réussi à prendre, c'est ce qui fait la différence", explique-t-il.

Un "moment exceptionnel"

Les Français vont tenter vendredi 9 août de décrocher le bronze en s'attaquant aux Japonais. Alexis Lebrun promet un "moment exceptionnel". "On a tous envie de faire un grand match et d'aller chercher cette médaille (...), ce sera notre dernier match ici, donc on va en profiter au maximum", confie le pongiste de 20 ans. Il salue l'engouement du public français, dont la ferveur "aide et pousse" les athlètes.